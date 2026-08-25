Wyszła tylko do ogródka, została zamordowana siekierą. 21-letni syn ofiary zatrzymany

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-08-25 14:09

W przydomowym ogrodzie we wsi Skalin niedaleko Gryfic znaleziono ciało 42-letniej kobiety. Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku zabójstwa. Policjanci szybko ustalili, kto może mieć związek ze śmiercią kobiety. Jeszcze tego samego wieczoru zatrzymali 21-latka, który według przekazanych informacji jest jej synem. Na razie nie ma jednak formalnie statusu podejrzanego.

Technik kryminalistyki w białym kombinezonie fotografuje miejsce zbrodni za taśmą policji. O tragedii pisze SE Szczecin.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Shutterstock zdjęcie ilustracyjne
  • 42-latka zginęła w przydomowym ogrodzie.
  • Policja zatrzymała 21-letniego syna kobiety.
  • Prokuratura zbiera dowody przed przedstawieniem mu zarzutów.
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Kobieta wyszła do ogrodu. Tam rozegrał się dramat

Do tragedii doszło w poniedziałek w Skalinie, niewielkiej miejscowości niedaleko Gryfic. Ciało 42-letniej kobiety zostało znalezione na terenie jej przydomowego ogrodu. Prokurator Krzysztof Mejna z Prokuratury Rejonowej w Gryficach potwierdził w rozmowie z eska.pl, że prowadzone jest postępowanie w kierunku zabójstwa.

- Doszło wczoraj do zabójstwa w tej wsi w pobliżu Gryfic. Kobieta po prostu wyszła z domu do ogrodu i tam doszło do zbrodni - przekazał prokurator.

Na tym etapie śledczy nie ujawniają wszystkich szczegółów zdarzenia. Według informacji, które pojawiły się w sprawie, narzędziem zbrodni miała być siekiera.

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Syn zatrzymany. Trwają czynności

Policja została powiadomiona o tragedii około godz. 19. Funkcjonariusze szybko ustalili, kto może być osobą podejrzaną o dokonanie zabójstwa. 21-latek, syn ofiary, został zatrzymany późnym wieczorem i trafił do policyjnego aresztu. Słyszymy, że był poza domem. 

- Funkcjonariusze policji szybko ustalili, kto może być osobą podejrzewaną o dokonanie tego zabójstwa. Został zatrzymany na skutek działań policji - wyjaśnia prok. Krzysztof Mejna. Prokurator zaznacza jednak, że formalnie mężczyzna nie ma jeszcze statusu podejrzanego.

- Obecnie zatrzymany czeka na decyzję prokuratora o postawieniu mu zarzutów. Wtedy stanie się formalnie podejrzanym. Natenczas jeszcze tej czynności prokurator nie dokonał - powiedział.

Prokuratura ma 48 godzin

Śledczy intensywnie gromadzą teraz materiał dowodowy. Przesłuchiwani są świadkowie oraz członkowie rodziny zamordowanej kobiety.

- Mamy 48 godzin na zebranie materiału dowodowego. Jeśli chcemy występować w sprawie o zastosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego. Dzisiaj prokurator intensywnie przesłuchuje, zbiera dowody i najpewniej jutro będzie wykonywał kolejne czynności z udziałem osoby podejrzanej - przekazał prokurator.

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