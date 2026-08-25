Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach zapraszają

Po przejściu weekendowego frontu burzowego, który przyniósł tysiące interwencji na terenie całego kraju, warunki na środkowym wybrzeżu uległy diametralnej poprawie. Nad Bałtykiem rozbudowuje się stabilny klin wysokiego ciśnienia znad Skandynawii, co przekłada się na minimalne falowanie morza oraz wyciszenie wiatru. Dzięki temu na żadnej plaży nie ma dziś potrzeby wywieszania czerwonej flagi. Oto szczegółowy raport z poszczególnych stref rekreacyjnych w Dąbkach:

Dąbki Wschód – kąpielisko I: Kąpielisko jest otwarte , a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 15°C , natomiast woda w morzu ma 17°C . Słaby wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s (pomiar z 25 sierpnia 2026).

Kąpielisko jest , a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda w morzu ma . Słaby wiatr wieje z prędkością zaledwie (pomiar z 25 sierpnia 2026). Dąbki Wschód – kąpielisko II: Plaża jest bezpieczna i otwarta dla wczasowiczów. Termometry wskazują 15°C , woda ma 17°C , a wiatr jest niemal nieodczuwalny i osiąga prędkość 2 m/s (pomiar z 25 sierpnia 2026).

Plaża jest bezpieczna i dla wczasowiczów. Termometry wskazują , woda ma , a wiatr jest niemal nieodczuwalny i osiąga prędkość (pomiar z 25 sierpnia 2026). Dąbki Zachód – kąpielisko I: Kolejne z otwartych miejsc rekreacji zaprasza na bezpieczny relaks. Parametry są stabilne: temperatura powietrza to 15°C , wody 17°C , a prędkość wiatru wynosi 2 m/s przy pełnej przydatności wody do kąpieli (pomiar z 25 sierpnia 2026).

Kolejne z otwartych miejsc rekreacji zaprasza na bezpieczny relaks. Parametry są stabilne: temperatura powietrza to , wody , a prędkość wiatru wynosi przy pełnej przydatności wody do kąpieli (pomiar z 25 sierpnia 2026). Dąbki Zachód – kąpielisko II: Ostatnia z monitorowanych stref również pozostaje otwarta. Warunki są identyczne – powietrze ma 15°C, woda 17°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s (pomiar z 25 sierpnia 2026).

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich osób planujących relaks nad wodą. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta i całkowicie wolna od niebezpiecznych zakwitów. Warto podkreślić, że plaża Dąbki Zachód po raz kolejny została wyróżniona prestiżowym, międzynarodowym certyfikatem Błękitnej Flagi na sezon 2026. To elitarne wyróżnienie przyznawane jest wyłącznie kąpieliskom spełniającym najbardziej rygorystyczne kryteria dotyczące czystości wody oraz bezpieczeństwa na plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, wtorek w Dąbkach upływa pod znakiem bardzo spokojnej, ale i rześkiej aury. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprawia, że nad morzem nie ma dokuczliwego chłodu, jednak temperatura powietrza wynosząca 15°C sprzyja dziś raczej aktywnym spacerom niż długiemu leżeniu na piasku. Mimo to, woda w morzu o temperaturze 17°C wciąż pozwala na przyjemne, orzeźwiające kąpiele. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego urlopowicza: niezależnie od pozornego spokoju na morzu, przed wejściem do wody należy zawsze sprawdzić kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosować się do ich instrukcji.

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