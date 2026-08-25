Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają

Wszystkie oficjalne kąpieliska w Pobierowie zapraszają dziś do bezpiecznej zabawy w wodzie. Na plażach nie wywieszono żadnych czerwonych flag, a ratownicy potwierdzają doskonałe warunki do rekreacji. Dodatkowym atutem dla odpoczywających w tym rejonie jest niedawno otwarte, nowoczesne zejście na plażę z imponującym tarasem widokowym i przeszkloną windą przy ulicy Mickiewicza.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko Pobierowo Centrum: Woda w pełni przydatna do kąpieli, jej temperatura wynosi 18°C , a powietrza 19°C . Wiatr wieje z łagodną prędkością 2 m/s .

Woda w pełni przydatna do kąpieli, jej temperatura wynosi , a powietrza . Wiatr wieje z łagodną prędkością . Kąpielisko Pobierowo 2: Warunki idealne do wypoczynku – woda o temperaturze 18°C przy 19°C w cieniu i wietrze zaledwie 2 m/s .

Warunki idealne do wypoczynku – woda o temperaturze przy w cieniu i wietrze zaledwie . Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia: Bezpieczna woda o temperaturze 18°C , lekki zefirek 2 m/s i przyjemne 19°C w powietrzu.

Bezpieczna woda o temperaturze , lekki zefirek i przyjemne w powietrzu. Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2: Identyczne, bardzo stabilne parametry – woda 18°C , powietrze 19°C , wiatr 2 m/s .

Identyczne, bardzo stabilne parametry – woda , powietrze , wiatr . Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia: Zachodnia część wybrzeża również kusi spokojną taflą wody ( 18°C ) i powietrzem o temperaturze 19°C .

Zachodnia część wybrzeża również kusi spokojną taflą wody ( ) i powietrzem o temperaturze . Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2: Ostatnie z monitorowanych miejsc gwarantuje pełne bezpieczeństwo sanitarne i przyjemne 18°C w wodzie.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących orzeźwiającą kąpiel w morzu mamy doskonałe wiadomości. Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz bieżące raporty ratownicze jednoznacznie wskazują, że na żadnym z kąpielisk w Pobierowie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda na całym tutejszym odcinku wybrzeża jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli. Choć pod koniec sierpnia w skali kraju zdarzają się pojedyncze zamknięcia akwenów śródlądowych, otwarty Bałtyk w okolicach Pobierowa pozostaje pod tym względem całkowicie bezpieczny i wolny od toksycznych bakterii.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chociaż pod koniec sierpnia upały powoli ustępują miejsca łagodniejszej aurze, stabilne 19°C w powietrzu i 18°C w Bałtyku wciąż pozwalają na komfortowe plażowanie. Przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr osiąga jedynie 2 m/s) temperatura odczuwalna sprzyja długim spacerom i odpoczynkowi. Korzystając z uroków Pobierowa, pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnym morzu należy zawsze kontrolować komunikaty na stanowiskach ratowniczych i kąpać się wyłącznie na obszarach strzeżonych. Warunki na Bałtyku potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego odpowiedzialne zachowanie i respektowanie zaleceń ratowników to podstawa bezpiecznego urlopu.

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