Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 25.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-25 12:19

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i wysokich falach, które wymusiły czasowe zamknięcie części zachodniopomorskich plaż, we wtorek, 25 sierpnia, w Pobierowie zapanował upragniony spokój. Wszystkie sześć monitorowanych kąpielisk w mieście jest dziś otwartych, a czysta woda zachęca do bezpiecznej rekreacji. Przy delikatnym wietrze i stabilnej temperaturze, końcówka sierpnia oferuje idealne warunki do pożegnania lata nad Bałtykiem.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Pobierowie. O pogodzie nad morzem czytaj w SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 25.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają

Wszystkie oficjalne kąpieliska w Pobierowie zapraszają dziś do bezpiecznej zabawy w wodzie. Na plażach nie wywieszono żadnych czerwonych flag, a ratownicy potwierdzają doskonałe warunki do rekreacji. Dodatkowym atutem dla odpoczywających w tym rejonie jest niedawno otwarte, nowoczesne zejście na plażę z imponującym tarasem widokowym i przeszkloną windą przy ulicy Mickiewicza.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

  • Kąpielisko Pobierowo Centrum: Woda w pełni przydatna do kąpieli, jej temperatura wynosi 18°C, a powietrza 19°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 2 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo 2: Warunki idealne do wypoczynku – woda o temperaturze 18°C przy 19°C w cieniu i wietrze zaledwie 2 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia: Bezpieczna woda o temperaturze 18°C, lekki zefirek 2 m/s i przyjemne 19°C w powietrzu.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2: Identyczne, bardzo stabilne parametry – woda 18°C, powietrze 19°C, wiatr 2 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia: Zachodnia część wybrzeża również kusi spokojną taflą wody (18°C) i powietrzem o temperaturze 19°C.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2: Ostatnie z monitorowanych miejsc gwarantuje pełne bezpieczeństwo sanitarne i przyjemne 18°C w wodzie.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących orzeźwiającą kąpiel w morzu mamy doskonałe wiadomości. Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz bieżące raporty ratownicze jednoznacznie wskazują, że na żadnym z kąpielisk w Pobierowie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda na całym tutejszym odcinku wybrzeża jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli. Choć pod koniec sierpnia w skali kraju zdarzają się pojedyncze zamknięcia akwenów śródlądowych, otwarty Bałtyk w okolicach Pobierowa pozostaje pod tym względem całkowicie bezpieczny i wolny od toksycznych bakterii.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chociaż pod koniec sierpnia upały powoli ustępują miejsca łagodniejszej aurze, stabilne 19°C w powietrzu i 18°C w Bałtyku wciąż pozwalają na komfortowe plażowanie. Przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr osiąga jedynie 2 m/s) temperatura odczuwalna sprzyja długim spacerom i odpoczynkowi. Korzystając z uroków Pobierowa, pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnym morzu należy zawsze kontrolować komunikaty na stanowiskach ratowniczych i kąpać się wyłącznie na obszarach strzeżonych. Warunki na Bałtyku potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego odpowiedzialne zachowanie i respektowanie zaleceń ratowników to podstawa bezpiecznego urlopu.

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