Gdzie można się kąpać w Darłowie? Lista otwartych plaż

Dla wszystkich, którzy planują relaks w wodzie, mamy dobre wiadomości – większość darłowskich plaż jest w pełni bezpieczna i dostępna dla wczasowiczów. Na siedmiu z ośmiu monitorowanych kąpielisk badania potwierdziły doskonałą jakość wody. Oto miejsca, w których śmiało można korzystać z uroków morza:

Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2 (woda przydatna do kąpieli, temp. powietrza 18°C, temp. wody 15°C, wiatr 1 m/s)

(woda przydatna do kąpieli, temp. powietrza 18°C, temp. wody 15°C, wiatr 1 m/s) Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 3 (woda przydatna do kąpieli, temp. powietrza 18°C, temp. wody 15°C, wiatr 1 m/s)

(woda przydatna do kąpieli, temp. powietrza 18°C, temp. wody 15°C, wiatr 1 m/s) Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 4 (woda przydatna do kąpieli, temp. powietrza 18°C, temp. wody 15°C, wiatr 1 m/s)

(woda przydatna do kąpieli, temp. powietrza 18°C, temp. wody 15°C, wiatr 1 m/s) Darłówko Zachodnie – kąpielisko nr 2 (woda przydatna do kąpieli, temp. powietrza 18°C, temp. wody 15°C, wiatr 1 m/s)

(woda przydatna do kąpieli, temp. powietrza 18°C, temp. wody 15°C, wiatr 1 m/s) Darłówko Zachodnie – kąpielisko nr 3 (woda przydatna do kąpieli, temp. powietrza 18°C, temp. wody 15°C, wiatr 1 m/s)

(woda przydatna do kąpieli, temp. powietrza 18°C, temp. wody 15°C, wiatr 1 m/s) Darłówko Zachodnie – kąpielisko nr 4 (woda przydatna do kąpieli, temp. powietrza 18°C, temp. wody 15°C, wiatr 1 m/s)

(woda przydatna do kąpieli, temp. powietrza 18°C, temp. wody 15°C, wiatr 1 m/s) Darłówko Zachodnie – kąpielisko nr 5 (woda przydatna do kąpieli, temp. powietrza 18°C, temp. wody 15°C, wiatr 1 m/s)

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Darłowie

Niestety, czarne chmury zawisły nad jedną z lokalizacji po wschodniej stronie ujścia rzeki Wieprzy. Decyzją Głównego Inspektoratu Sanitarnego jedno kąpielisko zostało zamknięte:

Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1 – wywieszono czerwoną flagę.

Przyczyna zamknięcia: Oficjalnym powodem wyłączenia tego kąpieliska jest przekroczenie mikrobiologiczne. Badania laboratoryjne wykazały w wodzie obecność bakterii Escherichia coli. Kontakt z taką wodą lub jej przypadkowe połknięcie niesie ze sobą poważne ryzyko zatrucia pokarmowego, problemów żołądkowo-jelitowych oraz infekcji. Służby sanitarne apelują o bezwzględne przestrzeganie zakazu i omijanie tego fragmentu plaży szerokim łukiem.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu plażowiczów pod koniec sierpnia największą zmorą bywają toksyczne zakwity sinic, które potrafią sparaliżować wypoczynek w całym regionie. Mamy jednak doskonałe wieści dla osób spędzających urlop w Darłowie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w mieście nie odnotowano obecności sinic. Woda jest przejrzysta i wolna od tych organizmów, co oznacza, że jedynym powodem do ostrożności w Darłówku Wschodnim pozostają opisane wcześniej kwestie bakteryjne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Darłowie sprzyjają raczej spacerom i aktywnemu wypoczynkowi niż wielogodzinnemu leżeniu plackiem na piasku. Temperatura powietrza wynosi 18°C, z kolei woda w Bałtyku ma temperaturę 15°C. Choć wiatr jest niemal nieodczuwalny (wieje z prędkością zaledwie 1 m/s), to chłodny powiew morza przypomina, że jesień zbliża się wielkimi krokami. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego turysty: zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza – dbajmy o zdrowie swoje i swoich najbliższych!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie