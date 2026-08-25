Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Chłodniejszy front atmosferyczny, który w ubiegły weekend przetoczył się nad polskim wybrzeżem, przyniósł wyraźne ochłodzenie, ale na szczęście uciszył również silny wiatr. Nadmorskie powietrze ma dziś temperaturę 16°C, co zachęca raczej do spacerów i aktywnego wypoczynku niż do wielogodzinnego leżenia na piasku. Co ciekawe, woda w Bałtyku jest obecnie cieplejsza od powietrza i ma 18°C, a bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że fale są minimalne. To idealny moment dla tych, którym nie straszna jest nieco chłodniejsza aura. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska w gminie są w pełni dostępne:

Kąpielisko „Centralna” – woda jest czysta i bezpieczna, a ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi. Warunki do kąpieli są stabilne, temperatura wody wynosi 18°C przy temperaturze powietrza 16°C i delikatnym wietrze 2 m/s.

– woda jest czysta i bezpieczna, a ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi. Warunki do kąpieli są stabilne, temperatura wody wynosi 18°C przy temperaturze powietrza 16°C i delikatnym wietrze 2 m/s. Kąpielisko „Fregata” – w pełni otwarte dla plażowiczów. Parametry są identyczne: woda ma 18°C, powietrze 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Badania potwierdzają pełne bezpieczeństwo.

– w pełni otwarte dla plażowiczów. Parametry są identyczne: woda ma 18°C, powietrze 16°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Badania potwierdzają pełne bezpieczeństwo. Kąpielisko „Muszla” – zaprasza wszystkich miłośników morskich kąpieli. Brak czerwonej flagi oznacza, że można bezpiecznie wchodzić do wody o temperaturze 18°C. Prędkość wiatru to spokojne 2 m/s, a temperatura powietrza wynosi 16°C.

– zaprasza wszystkich miłośników morskich kąpieli. Brak czerwonej flagi oznacza, że można bezpiecznie wchodzić do wody o temperaturze 18°C. Prędkość wiatru to spokojne 2 m/s, a temperatura powietrza wynosi 16°C. Kąpielisko „Nadbrzeżna” – tutaj również panują bezpieczne warunki. Przy rześkim powietrzu (16°C) i wodzie o temperaturze 18°C można cieszyć się spokojnym Bałtykiem, smaganym jedynie łagodnym wiatrem o sile 2 m/s.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu niebezpiecznych mikroorganizmów. Na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną w dniu 21 sierpnia, jednoznacznie potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Sanepid stale monitoruje sytuację, dzięki czemu turyści mogą bez obaw korzystać z uroków tutejszych plaż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: wtorek przynosi nam rześką, typowo przejściową pogodę z temperaturą powietrza rzędu 16°C i cieplejszą wodą mającą 18°C. Choć słońce może momentami chować się za chmurami, bardzo słaby wiatr (2 m/s) stwarza doskonałe warunki do spacerów, zbierania muszelek czy inhalacji leczniczym jodem, który jest intensywnie uwalniany po niedawnych sztormach. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody. Brak flagi lub biała flaga oznaczają bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo i zdrowie są zawsze na pierwszym miejscu!

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