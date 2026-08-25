Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu zapraszają

Po przejściu frontu atmosferycznego, który w ubiegłych dniach przynosił porywisty wiatr, nad morze napłynęło spokojniejsze, choć nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Dla plażowiczów w Niechorzu oznacza to jednak doskonałe warunki do bezpiecznej rekreacji – wiatr ustał niemal całkowicie, a woda jest spokojna. Wszystkie pięć oficjalnych kąpielisk w miejscowości jest dziś otwartych i gotowych na przyjęcie gości:

Kąpielisko Niechorze Centrum: Temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 2 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 2 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko Niechorze 2: Warunki są identyczne – powietrze 19°C, woda w Bałtyku ma 18°C, a wiatr to zaledwie 2 m/s, co gwarantuje brak wysokich fal.

Warunki są identyczne – powietrze 19°C, woda w Bałtyku ma 18°C, a wiatr to zaledwie 2 m/s, co gwarantuje brak wysokich fal. Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia: Zachęca do wypoczynku przy temperaturze powietrza 19°C i wody 18°C. Słaby wiatr (2 m/s) sprzyja rodzinnemu plażowaniu.

Zachęca do wypoczynku przy temperaturze powietrza 19°C i wody 18°C. Słaby wiatr (2 m/s) sprzyja rodzinnemu plażowaniu. Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia: Temperatura powietrza wynosi tu 19°C, woda ma 18°C, a wiatr osiąga jedynie 2 m/s.

Temperatura powietrza wynosi tu 19°C, woda ma 18°C, a wiatr osiąga jedynie 2 m/s. Niechorze plaża zachodnia 2: Podobnie jak na pozostałych odcinkach, odnotowano tu powietrze o temperaturze 19°C, wodę o temperaturze 18°C oraz bardzo spokojny wiatr 2 m/s.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Niechorzu nie odnotowano zakwitu sinic. Badania jakości wody potwierdzają, że jest ona całkowicie czysta i bezpieczna do kąpieli na każdym z pięciu wymienionych odcinków plaży. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Niechorzu upływa pod znakiem umiarkowanych temperatur – powietrze ogrzewa się do przyjemnych 19°C przy temperaturze wody na poziomie 18°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że odczucie chłodu jest minimalne. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek to taki, który odbywa się pod okiem specjalistów. Złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników WOPR oraz uważne obserwowanie flag powiewających nad wieżyczkami – biała flaga to zielone światło do bezpiecznej zabawy w wodzie.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie