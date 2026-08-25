Sinice Kołobrzeg. Czy w Kołobrzegu można się kąpać 25.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-25 12:20

Po burzliwym weekendzie, kiedy silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, nad kołobrzeskie plaże powrócił upragniony spokój. We wtorek, 25 sierpnia, warunki nad Bałtykiem są wprost idealne do bezpiecznego wypoczynku, a woda w lokalnych kąpieliskach zachęca do orzeźwiających kąpieli. To doskonały moment, by w pełni bezpiecznie skorzystać z uroków końcówki wakacji.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na plaży w Kołobrzegu. O czystej wodzie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Kołobrzeg. Czy w Kołobrzegu można się kąpać 25.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu zapraszają

Wszystkie monitorowane kąpieliska w mieście są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla plażowiczów. Po niedawnych prądach wstecznych i silnym falowaniu, które czasowo uniemożliwiły kąpiele w wielu bałtyckich kurortach, we wtorek wiatr niemal zupełnie ucichł, osiągając zaledwie 1 m/s. Zarówno temperatura powietrza (18°C), jak i wody (17°C) sprzyjają rekreacji, a ostatnie badania sanitarne potwierdzają doskonałą jakość wody.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk w Kołobrzegu wraz z warunkami (pomiar z 25 sierpnia 2026 r.):

  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Podczele – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Bałtyk – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Marine Hotel – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża TRM – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Radzikowo – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Plażowicze mogą odetchnąć z ulgą – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Kołobrzegu nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne raporty służb sanitarnych. Choć w sierpniu w niektórych rejonach polskiego wybrzeża dochodziło do lokalnych problemów z zakwitem tych mikroorganizmów, kołobrzeskie plaże pozostają całkowicie bezpieczne i wolne od tego zjawiska. Można bez obaw korzystać z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura to prawdziwy dar dla miłośników spokojnego wypoczynku. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr 1 m/s), Bałtyk przypomina spokojną taflę jeziora. Należy jednak pamiętać, że warunki na otwartym morzu potrafią zmienić się niezwykle dynamicznie. Złota zasada każdego plażowicza pozostaje niezmienna: zawsze należy sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników.

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