Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu zapraszają

Wszystkie monitorowane kąpieliska w mieście są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla plażowiczów. Po niedawnych prądach wstecznych i silnym falowaniu, które czasowo uniemożliwiły kąpiele w wielu bałtyckich kurortach, we wtorek wiatr niemal zupełnie ucichł, osiągając zaledwie 1 m/s. Zarówno temperatura powietrza (18°C), jak i wody (17°C) sprzyjają rekreacji, a ostatnie badania sanitarne potwierdzają doskonałą jakość wody.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk w Kołobrzegu wraz z warunkami (pomiar z 25 sierpnia 2026 r.):

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Podczele – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).

– woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte). Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Bałtyk – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).

– woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte). Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).

– woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte). Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Marine Hotel – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).

– woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte). Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).

– woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte). Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża TRM – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).

– woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte). Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Radzikowo – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21.08), temperatura powietrza: 18°C, woda: 17°C, wiatr: 1 m/s, brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte).

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Plażowicze mogą odetchnąć z ulgą – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Kołobrzegu nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne raporty służb sanitarnych. Choć w sierpniu w niektórych rejonach polskiego wybrzeża dochodziło do lokalnych problemów z zakwitem tych mikroorganizmów, kołobrzeskie plaże pozostają całkowicie bezpieczne i wolne od tego zjawiska. Można bez obaw korzystać z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura to prawdziwy dar dla miłośników spokojnego wypoczynku. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr 1 m/s), Bałtyk przypomina spokojną taflę jeziora. Należy jednak pamiętać, że warunki na otwartym morzu potrafią zmienić się niezwykle dynamicznie. Złota zasada każdego plażowicza pozostaje niezmienna: zawsze należy sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników.

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