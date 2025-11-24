Perełka dawnego Westendu jak nowa

Willa przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 (do 1945 r. Werderstrasse) była budowana od 1872 do 1875 r. na ówczesnych przedmieściach Szczecina, w nowej dzielnicy nazwanej Westendem. Dwukondygnacyjna konstrukcja, nakryta dwuspadowym dachem, jeszcze w XIX w. została rozbudowana. Wyróżnia ją zielony dach z glazurowanej dachówki, połączenie cegły z elementami drewnianymi, piękna weranda, zegar słoneczny na elewacji i ozdobne ogrodzenie.

Zabytkowy budynek odzyskał swój dawny blask dzięki gruntownej renowacji, która kosztowała 3,5 mln zł. Zachowano oryginalną bryłę, elewację, detale architektoniczne, wystrój ciesielski i snycerski, a nawet część ogrodzenia z tablicą adresową.

Nie wszystko się spodobało. "Cały ten urok popsuł mi fakt..."

Jednak po zakończeniu modernizacji XIX-wiecznej willi nie wszystko przypadło do gustu mieszkańcom Szczecina. Chodzi o stolarkę okienną, która stała się źródłem krytyki. Na popularnym forum SkyscraperCity.com jeden z użytkowników zwrócił uwagę na jeden szczegół, który jego zdaniem "popsuł urok" inwestycji, o której mówiło całe miasto.

"Cały ten urok popsuł mi fakt, iż pomimo generalnego remontu budynku, gdzie zostało wymienione praktycznie wszystko, rodzaj okien nie został ujednolicony. Na każdym piętrze, z każdej strony jest inne okno. Ja się doliczyłem czterech różnych rodzajów ram okiennych, czasami idą na przemian"

– czytamy we wpisie.

Odpowiedzi innych użytkowników forum tylko potwierdzają, że ten z pozoru drobny element, jest zauważalny. „Z tymi oknami fakt... wtopa” – czytamy w jednym z wpisów. Ktoś inny ironicznie zauważył: „Chcieli podkreślić szczecińską rzeczywistość powojenną, że na każdym piętrze mieszka kto inny”.

Kwestia okien została również poruszona w mediach społecznościowych, gdzie komentujący również zwrócili na to uwagę.

"Największym problemem tego typu budynków jest to że pozwala się mieszkańcom poszczególnych mieszkań wstawiać stolarkę okienną od sasa do lasa zamiast jednolitego wzoru"

"Teraz wygląda tak jak powinien był wyglądać (trochę brakuje tylko stolarce okiennej)"

"Ale już na okna to widać kasy zabrakło aby były jednakowe w całym budynku"

- czytamy na Facebooku.

Różne okna to celowy zabieg?

Co ciekawe, porównując zdjęcia "przed i po", widać że stolarka okienna została częściowo wymieniona podczas prac remontowych. Na parterze znajdują się duże prostokątne okna, jednak o dwóch różnych kolorach ram w różnych częściach budynku o innym kolorze elewacji. Na piętrze i na poddaszu okna mają inny kształt. Tutaj też widać jednak różnicę w kolorach - na piętrze są białe, na poddaszu brązowe.

Wiele wskazuje na to, że mógł to być celowy zabieg. Chociaż na pierwszy rzut oka może to się wydawać dziwne, w tym pozornym chaosie da się zauważyć pewną prawidłowość. Oczywiście nie każdemu musi się to podobać.

Okienna samowolka - plaga w całym mieście

Różnorodna stolarka okienna to niestety problem, który występuje w całym mieście. W Szczecinie od lat zwraca się uwagę na brak jednolitości, a okna w mieszkaniach wynieniane są według uznania ich właścicieli. Nowe okna mają zupełnie inny wygląd niż oryginalne, mają inne podziały, a czasami nie mają ich w ogóle. Często różnią się też kolorystyką. Widać to zwłaszcza w świeżo odremontowanych kamienicach. Nowe elewacje często kontrastują z chaotycznie dobieranymi oknami, bez dostosowania się do reszty. Efekt? Zamiast spójnej estetyki, mieszkańcy i turyści widzą wizualny bałagan.

