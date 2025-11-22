Historia Wieży Bismarcka w Szczecinie

Wieża na Gocławiu jest jedną z ponad 200 wież wybudowanych na cześć Otto von Bismarcka. Historia jej budowy sięga końca XIX wieku, a dokładniej roku 1899, kiedy zaplanowano jej budowę. Kamień węgielny wmurowano dopiero 14 lat później, a do otwarcia trzeba było czekać do roku 1921. Zbudowana na planie koła masywna konstrukcja z betonu licowanego z zewnątrz wapieniem muszlowym, ma formę dwuczłonowego cylindra przykrytego kopułą, na górze znajduje się galeria widokowa. Dwie kolumny przed wejściem podtrzymują trójkątny portal. w okrągłym holu znajdującym się wewnątrz, przed wojną stało popiersie Otto von Bismarcka.

Wieża przetrwała II wojnę światową, jednak przez kilka dziesięcioleci stała opuszczona, popadając w coraz większą ruinę. Dopiero kilka lat temu, po zmianie właściciela, sytuacja zaczęła się zmieniać. Zabytkowa budowla jest odnawiana z dbałością o najdrobniejsze detale. W przyszłości ma to być miejsce spotkań mieszkańców, gdzie będzie można m.in. przy filiżance kawy podziwiać panoramę Szczecina i rozlewisk Odry.

Wystawa unikatowych pocztówek w Wieży Bismarcka

W sobotę, 22 listopada, we wnętrzach Wieży Bismarcka odbyła się wystawa historycznych pocztówek i zdjęć przedstawiających to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc północnego Szczecina. Pochodzą one z prywatnej kolekcji Przemysława Łukasiewicza, który od ponad pięciu lat angażuje się w przywracanie zabytkowi dawnej świetności.

- Co weekend przychodzę, pomagam. Nawet czasami w tygodniu, kiedy potrzeba - mówi "Super Expressowi" Przemysław Łukasiewicz.

Kolekcja pocztówek z widokami Wieży Bismarcka, Gocławia, Stołczyna i Skolwina liczy około 150 sztuk. To efekt ponad trzyletnich poszukiwań m.in. na aukcjach internetowych, targowiskach, giełdach staroci. To hobby nie jest jednak tanie.

- Kwoty czasami powalają, bo czasem dochodzą nawet do nawet 200 euro za widokówkę - dodaje właściciel kolekcji.

"Kurs Na Północ" - trzy projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2026

Wystawa w odnawianych wnętrzach Wieży Bismarcka była wyjątkową okazją, by zapoznać się ze zbiorami pana Przemysława, a także poznać historię tej części miasta i obejrzeć postępy na placu budowy. Dzień otwarty odbył się w ramach promocji inicjatywy "Kurs Na Północ", której celem jest rewitalizacja tej zapomnianej części miasta dzięki środkom ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku głosować można na trzy projekty "Kursu Na Północ", dzięki którym północ Szczecina ma szansę zyskać na atrakcyjności. To ogólnomiejski projekt "Akcja rewitalizacja" oraz lokalne: "Rekreacyjne zakątki" i "Wielkie porządki".

Głosowanie na Szczeciński Budżet Obywatelski 2026 potrwa do 3 grudnia 2025 r. Głosować można za pośrednictwem strony internetowej www.sbo.szczecin.eu.