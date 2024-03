Wypadek na poligonie w Drawsku Pomorskim. Nie żyje drugi z żołnierzy

Problem wraca co roku

Przypomnijmy, do wypadku doszło we wtorek (5 marca) rano na poligonie w Drawsku Pomorskim, gdzie trwają programowe ćwiczenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Podczas ćwiczeń pojazd gąsienicowy najechał na dwóch żołnierzy na pasie taktycznym. W chwili, gdy doszło do wypadku, żołnierze ćwiczyli ewakuację. Jeden miał być ratownikiem, drugi ratowanym. Nagle najechał na nich pojazd wojskowy. 20-letni szeregowy zginął na miejscu.

Ponad dobę o życie w szpitalu walczył drugi z żołnierzy, 28-letni kapral. Niestety, w środę (6 marca) 1. Warszawska Brygada Pancerna przekazała tragiczne wieści. - Z przykrością informujemy, że 6 marca (środa) w godzinach popołudniowych w szpitalu w Szczecinie, otoczony wsparciem rodziny i żołnierzy zmarł drugi z poszkodowanych w nieszczęśliwym wypadku żołnierz 1 Brygady Pancernej - czytamy we wpisie na portalu X.

W sprawie wypadku na poligonie drawskim wszczęte zostało postępowanie prowadzone pod kątem przepisów art. 355 Kodeksu karnego, tj. spowodowania wypadku sprzętem wojskowym ze skutkiem śmiertelnym. Postępowanie obecnie prowadzi dział ds. wojskowych Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie.

Z przykrością informujemy, że 6 marca (środa) w godzinach popołudniowych w szpitalu w Szczecinie, otoczony wsparciem rodziny i żołnierzy zmarł drugi z poszkodowanych w nieszczęśliwym wypadku żołnierz 1 Brygady Pancernej.