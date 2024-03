i Autor: Domin

Tragedia w Drawsku Pomorskim

Ćwiczyli pierwszą pomoc, gdy doszło do tragedii. Nie żyje młody szeregowy, kapral walczy o życie

Nie milkną echa śmiertelnego wypadku, do którego doszło we wtorek, 5 marca na poligonie w Drawsku Pomorskim. Zginął 20-letni żołnierz, drugi - 28-latek - w ciężkim stanie trafił do szpitala. Jak doszło do tej tragedii. Z każdą chwilą wychodzą na jaw kolejne informacje.