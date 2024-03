i Autor: Domin

Tragedia na poligonie

20-letni żołnierz zginął na poligonie w Drawsku. Prokuratura wszczyna postępowanie

SES | PAP 18:06

Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie tragedii, do której doszło we wtorek, 5 marca na poligonie w Drawsku Pomorskim (woj. zachodniopomorskie), w którym zginął 20-letni żołnierz. Ciężko ranny został również 28-latek, który został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Szczecinie.