Wyniki exit poll. Mamy komentarz Adama Kościelaka z Lewicy

Exit poll wyborów parlamentarnych 2023. Jakie są wyniki?

Tak wyglądają wyniki wyborów 2023 w Polsce exit poll:

Prawo i Sprawiedliwość - 36,6%

Koalicja Obywatelska - 31,6%

Trzecia Droga - 13%

Lewica - 8,6%

Konfederacja - 6,2 %

Bezpartyjni – 2,4%.

Źródło: Badanie IPSOS exit poll dla TVP, Polsatu i TVN

Adam Kościelak z Lewicy komentuje wyniki exit poll wyborów parlamentarnych

Adam Kościelak to kandydat na posła do Sejmu ze Szczecina. Udzielił nam komentarza dotyczącego exit poll wyborów parlamentarnych w Polsce 2023. - O ile wynik trochę rozczarowuje dla Lewicy, to jest fantastyczny dla Polski. Polska odrzuciła dzisiaj wizję skrajnej prawicy i jasno powiedziała no pasaran ich pomysłom. Jednocześnie wiemy że exit polle przy tej frekwencji mogą nie być miarodajne. Czekamy na ostateczne wyniki i dalej liczymy na dwa mandaty! A i jeszcze wierzę że Lewica będzie walczyła w rządzie o prawa pracowników, mieszkania, prawa kobiet i osób LGBT – podsumował Kościelak.