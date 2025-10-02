Wrzesień nad morzem lepszy niż... lipiec? Branża turystyczna na sporym plusie. "Złoty czas"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-10-02 12:10

Branża turystyczna na Pomorzu Zachodnim zanotowała we wrześniu ogromny wzrost. Weekendowe city-breaki i jednodniowe spacery połączone z obiadem w nadmorskich restauracjach przy sprzyjającej pogodzie sprawiły, że przedstawiciele branży uznają wrzesień za jeden z lepszych od wielu lat. Czy to oznacza, że sezon nad Bałtykiem trwa cały rok?

Udany koniec lata nad Bałtykiem

i

Autor: Pixabay.com
Szczecin SE Google News

Wrześniowy boom nad Bałtykiem. "Złoty czas"

"Wrzesień 2025 uznajemy za jeden z lepszych miesięcy w turystyce w całym roku” – podkreślają eksperci. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie nie ma wątpliwości, że Pomorze Zachodnie jest już kurortem całorocznym. Jeżeli pogoda we wrześniu dopisuje to turystów nie brakuje ani w hotelach, ani w pensjonatach, ani w restauracjach.

Polecany artykuł:

Zamówił nad morzem żurek i flaki, jednak cena pieczywa zwaliła go z nóg. Turyst…

- Jak wrzesień jest złoty, to złoty czas ma również turystyka na Pomorzu Zachodnim – opinie na temat pierwszego jesiennego miesiąca są zwykle w turystyce regionalnej bardzo pozytywne. To efekt oczywiście pięknej pogody i tego, że właściwie każdy weekend września był słoneczny, ciepły i zachęcający do wypoczynku – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - W strukturze turystycznej oczywiście we wrześniu dominują wypady weekendowe oraz jednodniowe czy jednonocne city-breaki, ale takie właśnie wypady również mają wielką wartość dla naszej regionalnej turystyki i poza sezonem szczytu stanowią dla hoteli, pensjonatów oraz restauracji i atrakcji turystycznych wielką wartość. Wrzesień 2025 uznajemy za jeden z lepszych miesięcy w turystyce w całym roku, a nawet pojawiają się komentarze, że był to miesiąc w niektórych hotelach lepszy niż... lipiec. Trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście dla wielu obiektów słoneczny wrzesień jest miesiącem bardziej efektywnym niż deszczowy miesiąc ścisłego sezonu wakacyjnego.

Jaka będzie jesień nad polskim morzem? Tutaj wszystko zależy od aury.

- Oczywiście ceny są proporcjonalnie niższe niż w szczycie sezonu, a atrakcyjność kurortów wciąż jest wysoka, szczególnie w miejscach, które oferują wysoki standard, SPA, atrakcje dla dzieci i dobrą kuchnię. Pomorze Zachodnie jest już kurortem całorocznym, długo pracowaliśmy na tę renomę i jesteśmy dumni, że coraz większa ilość turystów z Polski i Europy przekonuje się do nas nie tylko w wakacje – dodaje Hanna Mojsiuk.

Koniec lata, początek sukcesu? Pomorze Zachodnie bije rekordy popularności we wrześniu!

Firmy z regionu, które działają nad morzem przyznają, że wrzesień był dobrym miesiącem jeżeli chodzi o frekwencje w hotelach.

- Obłożenie w hotelach czynnych we wrześniu wahało się od 70 do 90%. Wiele rezerwacji było robionych dosłownie z dnia na dzień, bo jesienią turyści reagują na aurę i jak widzą, że pogoda jest piękna i mają czas wolny to chętnie przyjeżdżają na weekendy. Nie brakuje także turystów z Niemiec. Turystyka jesienna to raczej mieszkańcy regionu i okolic przygranicznych – mówi Grzegorz Dobosz z hotelu Hamilton w Świnoujściu.

- Wrzesień w hotelarstwie nad morzem to czas spokojniejszy, mniej masowy, ale nadal atrakcyjny dla określonych grup klientów. Dobrze zarządzany hotel może w tym czasie utrzymać wysokie obłożenie, jeśli odpowiednio dopasuje ofertę i ceny. Nadal przyjeżdżają seniorzy, pary, osoby bez dzieci oraz zagraniczni turyści, głownie Niemcy, którzy korzystają z ofert po bardziej atrakcyjnych cenach. W miesiącach jesiennych zdecydowanie dominują krótsze pobyty zamiast długich wakacyjnych turnusów. Mniej tłumów, spokojniejsza atmosfera przy dobrej pogodzie sprzyja relaksowi i regeneracji – dodaje Katarzyna Zawadzka z hotelu Wave Międzyzdroje.

Jesień nad morzem. Turyści chętnie przyjeżdżają na weekendy

Jesień to również czas, gdy apartamenty na wynajem nie narzekają na frekwencje.

- To również zwykle wypady na jedną lub dwie noce. Jesień nad morzem jest już miesiącem bardziej dla koneserów mniej masowego, ale nadal atrakcyjnego wypoczynku. Widzimy, że apartamenty w małych miejscowościach cieszą się mniejszym zainteresowaniem, ale ruch np. w Kołobrzegu czy Świnoujściu, szczególnie w weekendy nie różni się wiele od ruchu w szczycie sezonu – dodaje ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król.

Źródło: Północna Izba Gospodarcza

Polecany artykuł:

3 kilometry od Świnoujścia jest zupełnie inny świat. Warto wybrać się tu na spa…
Ahlbeck na wyspie Uznam
80 zdjęć
Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem?
Pytanie 1 z 10
Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się...
Ahlbeck na wyspie Uznam. "Cesarski" kurort nad Bałtykiem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BAŁTYK
TURYSTYKA
BRANŻA TURYSTYCZNA
MORZE BAŁTYCKIE
PÓŁNOCNA IZBA GOSPODARCZA
URLOP NAD BAŁTYKIEM