Fala powodziowa w Gryfinie

Odra w Gryfinie podnosiła się od kilku dni, przekraczając stan alarmowy (570 cm) i w nocy z czwartku na piątek (3-4 października) zbliżając na milimetry do stanu alarmowego (600 cm). Po godz. 4 wodowskaz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazał 599 cm. Przed godz. 7:00 zarejestrowano 598 cm, a system monitoringu rzeki Urzędu Żeglugi Śródlądowej informuje o 597 cm. Woda powoli opada. Według prognoz IMGW, w piątek po południu stan rzeki będzie kilka centymetrów niższy.

Zamknięta droga między Gryfinem i Mescherin

Z powodu wezbrania w czwartek zamknięto odcinek drogi wojewódzkiej nr 120 łączący Gryfino z niemieckim Mescherin. Służby informowały, że zalane jest około 300 metrów jezdni.

"Na odcinku około 300 m droga wojewódzka nr 120 znalazła się pod wodą" – poinformował w czwartek w mediach społecznościowych Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Drogowcy pracowali między Gryfinem a Mescherin już w nocy z środy na czwartek, gdy stan Odry w Gryfinie zbliżał się do alarmowego. Najpierw drogę zamknięto dla ruchu samochodowego, a później także dla pieszych.

Na DW120, na odcinku Gryfino - Mescherin znajduje się przejście graniczne dla pojazdów do 3,5 tony. Z powodu zamknięcia drogi najbliższymi przejściami granicznymi są te w Krajniku i Kołbaskowie. Z powodu prac drogowych wciąż zamknięte jest przejście w Rosówku.

Około 3-kilometrowy odcinek DW 120, przebiega mostami na Odrą Wschodnią i Odrą Zachodnią i nasypem przez rozlewiska na Międzyodrzu. Droga jest zalewana dość często, m.in. przy wysokim stanie rzeki podczas wiosennych roztopów.

Fala zbliża się do Szczecina

W Szczecinie aktualny stan rzeki to 565 cm. Do ostrzegawczego brakuje 5 cm, do alarmowego 35 cm. Wodowskaz przy Moście Długim o północy pokazywał nawet 568 cm, lecz widać już delikatny spadek. Osłabł północny wiatr, który powodował tzw. cofkę. Potwierdzają to wskazania stacji meteorologicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

W Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim w piątek rano zarejestrowano 550 cm. Nadal przekroczony stan ostrzegawczy (540 cm), ale od godzin wieczornych w czwartek wody ubywa.

Na południu województwa Odra szybko opada. W Gozdowicach w piątek rano wodowskaz pokazywał 494 cm, czyli poniżej stanu alarmowego (500 cm). W Bielinku było 556, zatem tylko 6 cm więcej niż stan alarmowy. Tam poziom wody obniża się w tym tygodniu o ok. 20 cm na dobę.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Dalej