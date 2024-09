"Punkt w Netto Arena Szczecin to nie śmietnik"

Zbiórka darów dla powodzian prowadzona jest od kilku dni m.in. w szczecińskiej hali widowiskowo-sportowej Netto Arena. Mieszkańcy przynoszą tam m.in. wodę butelkowaną, żywność, ubrania, środki czystości i wiele innych przedmiotów, które mogą przydać się poszkodowanym przez wielką wodę do sprzątania i usuwania skutków kataklizmu. Niestety wiele osób potraktowało akcję pomocową jako okazję do wyczyszczenia szaf z niepotrzebnych rzeczy. Do punktu przyjmowania darów trafiły m.in. poplamione ubranka dla dzieci, przeterminowane lub używane kosmetyki, a nawet brudny termos.

Na to niepokojące zjawisko zwrócił uwagę prezydent Szczecina i opublikował zdjęcia wątpliwych "darów".

"Moi drodzy, szanujmy pracę wolontariuszy. Punkt w Netto Arena Szczecin to nie śmietnik. Powodzianie nie potrzebują ani przeterminowanych i używanych kosmetyków, ani brudnych termosów, ani też zużytej odzieży do wyrzucenia"

- napisał Piotr Krzystek na Facebooku.

Mieszkańcy oburzeni. Lawina komentarzy

Wpis odbił się szerokim echem wśród mieszkańców i wywołał lawinę komentarzy, w których szczecinianie otwarcie krytykują takie zachowanie.

"Że ludziom nie wstyd..."

"Dawajmy takie rzeczy, jakie sami chcielibyśmy otrzymać"

"Wstyd i kpina tych co to zostawiają, brak słów"

"Jak można traktować punkt zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy jako punkt śmietnikowy? Ludzie ogarnijcie się"

"Żenada.. ciekawe czy sami by chcieli takie "dary""

"To już świństwo"

"Podłość ludzka nie zna granic"

"Żenada, chamstwo"

"Patologia!"

- czytamy w komentarzach.

Transporty z darami od mieszkańców Szczecina pojechały m.in. do Kłodzka i Opola. To kilka wielkich ciężarówek. Niestety część przedmiotów trafiła na śmietnik. Były to m.in. stare i brudne ubrania, kosmetyki nie nadające się do użytku, a nawet suknia ślubna.

Zbiórka darów dla powodzian w Netto Arena zakończy się w środę, 25 września.

