"Na razie prognozy mamy dobre, a nawet bardzo dobre"

Wojewoda przekazał, że od poniedziałku, codziennie odbywają się wojewódzkie spotkania zespołu zarządzania kryzysowego z powiatami, w których mogą wystąpić zagrożenia. To powiaty myśliborski, gryfiński, goleniowski i policki oraz miasto Szczecin.

- Codziennie omawiana jest sytuacja hydrologiczna, pogoda, stany wód oraz projekcje modelów hydrologicznych tak, żeby powiaty i gminy miały pierwszą, najlepszą i najszybszą informację odnośnie obecnej sytuacji – poinformował we wtorek Adam Rudawski.

Wszystkie bieżące informacje dotyczące sytuacji hydrologicznej są umieszczane na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i w mediach społecznościowych urzędu.

- Na razie prognozy mamy dobre, a nawet bardzo dobre – dodał wojewoda. - Miejmy nadzieję, że ta sytuacja będzie bez porównania z sytuacją na południu i będzie dla nas korzystna, tzn. nie nastąpią żadne duże, negatywne zjawiska.

"Fala będzie bardzo długa"

Dyrektor RZGW w Szczecinie Michał Durka poinformował, że stany alarmowe w woj. zachodniopomorskim, w rejonie m.in. Chlewic i Porzecza, według prognoz, będą przekraczane w środę po południu.

- Ta fala będzie się skutecznie przesuwała tak, że w Gozdowicach na pierwszym wodowskazie jaki mamy w naszym regionie osiągnie szczyt na poziomie 80 cm więcej niż stan alarmowy 27 września – poinformował Durka. - Kolejny wodowskaz to Bielinek i tam stan alarmowy jest określony na poziomie 550 cm, natomiast my spodziewamy się 682 cm, a więc 130 cm więcej niż stan alarmowy, co także nie zagraża w znaczącym stopniu jakimś uszkodzeniom. Nie zwiększa to w znaczącym stopniu ryzyka powodziowego.

Jednocześnie w ramach działań prewencyjnych przygotowano m.in. cysterny na wodę pitną, szczepionki, środki dezynfekujące studnie oraz plany ewentualnej ewakuacji mieszkańców.

- Miejsca zagrożone to znaczy, gdyby te prognozy pogody się pogorszyły, w wyjątkowej sytuacji, to są to takie miejscowości jak Gozdowice, Bielinek, Piasek, Widuchowa, Gryfino, Wyspa Pucka, okolice mostu Długiego w Szczecinie i w dużo mniejszym stopniu Trzebież i Wolin – poinformował wojewoda zachodniopomorski. - To są takie miejsca, że przy występowaniu cofki i dużych opadów mogłyby być w jakimś sensie zagrożone albo gdyby modele hydrologiczne się pogorszyły. Na razie, powtarzam, to jest sytuacja +na wszelki wypadek+. Jesteśmy przekonani, że ta fala skończy się gładkim przejściem i ewentualnie kilkoma przesiąkami i podtopieniami – podkreślił.

W ramach działań uruchomiono też specjalny monitoring wałów. Od środy przez całą dobę będą je monitorowali żołnierze WOT.

- Obawiamy się, że fala, która przyszła do nas chwilę później, będzie bardzo długa - dodał Adam Rudawski. - Będzie kilka, a nawet kilkanaście dni na naszym terenie, będą podwyższone stany wód i wtedy występuje naturalne zagrożenie przesiąkania wałów. Temu chcemy zapobiec. Temu służą zadysponowane dwa helikoptery, bigbagi oraz worki z piaskiem do natychmiastowego naprawiania takich przecieków.

Wzmocniono i uzupełniono wały w kilku miejscowościach: w Gryfinie, Żabnicy, Piasku, Starym Kostrzynku, Starej Rudnicy, Bielinku, Chlewicach i Kaleńsku. Wały zostały podniesione po to, żeby nie dochodziło do przelewania fali.

- Podwyższone stany będą trwały naszym zdaniem dłużej niż tydzień. Wydaje mi się, że dziesięć, może jedenaście dni – dodał wojewoda. Przypomniał również o zakazie przemieszczania się po wałach (chodzenia i jeżdżenia), zakazie lotów nad Odrą oraz zakazie żeglugi. Od środy zamknięte będą też drogi lokalne: Kaleńsko – Szumiłowo, Chlewice – Porzecze, Gryfino – Mescherin, Osinów Dolny – Stary Kostrzynek. Wyznaczone zostaną objazdy. Drogi będą zabezpieczać patrole policji.

W gotowości jest 600 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 2500 żołnierzy wojsk operacyjnych.

- Oni będą dysponowani przede wszystkim do naprawy wałów, do monitoringu wałów – tłumaczył Adam Rudawski. - Chcę państwa uspokoić jeszcze raz. Wszystkie te działania są działaniami prewencyjnymi.

Wojewoda poinformował, jakie działania są prowadzone we wtorek w nadodrzańskich miejscowościach. W Piasku (pow. gryfiński) trwa odpompowywanie wody, która spłynęła z pól, ale – jak poinformowano – "wał jest tam dobrze przygotowany". W powiecie polickim prowadzone są drobne naprawy wałów, a zespół zarządzania kryzysowego w Szczecinie przygotował worki z piaskiem do rozdania mieszkańcom Wyspy Puckiej.

Pytany przez dziennikarzy m.in. o powody zamknięcia żeglugi, Adam Rudawski wyjaśnił, że wynika to ze względów bezpieczeństwa, ponieważ w rzece płynąć mogą m.in. różnego rodzaju zanieczyszczenia oraz duże kłody. Dodatkowo zakaz ma "zminimalizować falowanie", które mogłoby podmywać wały.

Dyrektor RZGW Szczecin Michał Durka poinformował, że "przy stanie wody w Gozdowicach 575 centymetrów, strona niemiecka otworzy jazy na wysokości Bielinka i ta woda na te rozlewiska zostanie wpuszczona. Wiemy, że to wpłynie na przebieg fali powodziowej".

Według prognoz ma to nastąpić prawdopodobnie w piątek.

Sonda Obawiasz się powodzi? Tak Nie Nie mam zdania