Mimo, iż Pomorze Zachodnie samo przygotowuje się na nadejście wielkiej wody, wciąż pomaga tym, którzy najbardziej ucierpieli wskutek powodzi. Na Dolny Śląsk i Opolszczyznę jadą dary zebrane przez mieszkańców Szczecina i regionu. Zarząd województwa przekazał również wsparcie finansowe.

Fala kulminacyjna zbliża się do województwa zachodniopomorskiego

Jak poinformował w mediach społecznościowych wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, w ciągu ostatniej doby poziom Odry wzrósł o 23 cm w Bielinku, gdzie do stanu ostrzegawczego brakuje 56 cm oraz o 11 cm w Gozdowicach, gdzie do stanu ostrzegawczego brakuje 24 cm. "W pozostałych miejscach na Odrze i Zalewie Szczecińskim nie zmienił się" - poinformował w poniedziałek, 23 września Adam Rudawski na Facebooku.

"W niedzielę w Gryfinie, Piasku, Gozdowicach, Starym Kostrzynku i Starej Rudnicy umacniano wały workami z piaskiem. Dodatkowo w Piasku montowano korki pneumatyczne w studniach na wale przeciwpowodziowym. Na dzisiaj zaplanowano układanie worków z piaskiem w Gryfinie, przy ul. Czechosłowackiej oraz w Żabnicy i Bielinku, a także wypompowywanie wody ze studzienek przy wale przeciwpowodziowym w Piasku"

- relacjonuje wojewoda, przypominając również o obowiązującym zakazie wchodzenia na wały przeciwpowodziowe, lotów dronami oraz zamknięcia żeglugi na Odrze.

Uczniowie z zalanego Wlenia znajdą schronienie w Połczynie Zdroju

Nie słabnie również pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku niszczycielskiego żywiołu. Jak poinformował wojewoda, w środę, 25 września do Połczyna Zdroju przyjedzie 60 uczniów z Zespołu Szkół we Wleniu w województwie dolnośląskim. "Dzieci będą przebywać w Domu Wczasów Dziecięcych, gdzie mają zapewnioną naukę, pełne wyżywienie, opiekę i dodatkowe atrakcje" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Pobyt uczniów w Połczynie Zdroju sfinansował marszałek województwa zachodniopomorskiego.

