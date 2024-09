Czy Szczecin jest zagrożony powodzią? Kiedy fala kulminacyjna dotrze do Szczecina?

Zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych

W związku z zagrożeniem powodziowym od 18 września na terenie województwa zachodniopomorskiego, wprowadzono zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych rzek. Zakaz ten obowiązuje do odwołania i dotyczy zarówno pieszych, rowerzystów, jak i użytkowników pojazdów mechanicznych. Obostrzenia objęły cały obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych ma na celu ochronę infrastruktury przeciwpowodziowej oraz umożliwienie służbom odpowiedzialnym za zabezpieczenie wałów swobodnego dostępu do ich inspekcji i ewentualnych napraw. Złamanie zakazu nie tylko stanowi naruszenie przepisów, ale także może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym osłabienia wałów, co zwiększa ryzyko powodzi.

Wzmożone patrole i pierwsze mandaty

Żeby zapobiec łamaniu zakazu poruszania się po wałach przeciwpowodziowych, szczecińscy policjanci prowadzą intensywne działania kontrolne mające na celu monitorowanie stanu wałów, w szczególności tych znajdujących się nad Odrą. Patrole są prowadzone zarówno z wody, jak i z lądu, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo oraz skuteczność działań prewencyjnych. Funkcjonariusze czuwają nad przestrzeganiem wprowadzonych ograniczeń i apelują do mieszkańców o rozwagę oraz poszanowanie przepisów.

Jak informuje szczecińska policja. pierwsze osoby, które zlekceważyły zakaz, zostały już ukarane mandatami karnymi. Policjanci zapowiadają, że będą konsekwentnie egzekwować przepisy, by minimalizować zagrożenie powodziowe i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Apelują również do mieszkańców, aby stosowali się do obowiązujących zakazów i unikali poruszania się w pobliżu wałów przeciwpowodziowych.

