Podatek za psa wynosił 48 złotych rocznie, co dawało około 70 tysięcy złotych wpływów do budżetu. Teoretycznie, gdyż część osób regulowała tę należność terminowo, jednak wielu właścicieli czworonogów zalegało z terminem płatności, a nawet uchylało się od tego obowiązku. Z tego powodu trzeba było wysyłać ponaglenia albo ścigać tych najbardziej opornych za pośrednictwem urzędu skarbowego, co rodziło dodatkowe koszty, często większe niż planowane wpływy do kasy miasta. Ostatecznie gmina musiała dopłacać do interesu. Stąd pojawił się pomysł, by ostatecznie zrezygnować z nieopłacalnego podatku.

30 października, podczas sesji Rady Miejskiej, za wnioskiem burmistrza głosowało siedmiu radnych. Pięciu było przeciwko zniesieniu podatku za psa, sześciu wstrzymało się od głosu. Większość zdecydowała więc, że od 1 stycznia 2025 roku obowiązek zostanie zniesiony.

Goleniów nie jest pierwszym miastem, które zdecydowało się zrezygnować z podatku od posiadania psa. W Szczecinie ten obowiązek został zniesiony w 2022 roku. Wcześniej podobne decyzje podjęto również m.in. w Warszawie, Poznaniu, Katowicach Łodzi i Wrocławiu.

