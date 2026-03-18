Wjechał w pieszych. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Patryk uciekł z miejsca tragedii

Grzegorz Kluczyński
2026-03-18 9:12

To była jedna z najtragiczniejszych przedświątecznych nocy w historii Międzyzdrojów. 23 grudnia 2023 roku rozpędzone audi prowadzone przez 38‑letniego Patryka F. wjechało w spacerującą rodzinę, zabijając troje jej członków na miejscu. Po ponad dwóch latach od makabrycznego zdarzenia sprawca wreszcie stanie przed sądem.

Horror na dzień przed Wigilią

23 grudnia 2023 roku, tuż po godzinie 18, na wąskiej, jednokierunkowej ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach rozegrała się tragedia, która wstrząsnęła całą Polską. Rozpędzone audi prowadzone przez Patryka F. wjechało w rodzinę idącą chodnikiem.

Na miejscu zginęli 43‑letnia kobieta, 44‑letni mężczyzna oraz ich 7‑letni syn. Przeżyła jedynie 12‑letnia dziewczynka, którą śmigłowiec LPR zabrał do szpitala.

Świadkowie, z którymi rozmawiał reporter „Super Expressu”, opowiadali, że auto „wpadło na chodnik jak taran”.

– To był huk, krzyk, chaos. Ludzie wybiegali z domów, ale kierowca nawet się nie zatrzymał – relacjonował jeden z mieszkańców.

Ucieczka i zatrzymanie. „Wrócił po dokumenty”

Patryk F. nie udzielił pomocy ofiarom. Porzucił zniszczone auto i uciekł pieszo. Policja zatrzymała go dopiero po dwóch godzinach. Jak ustalił wówczas „Super Express”, mężczyzna wpadł, gdy… wrócił do rozbitego samochodu po swoje dokumenty.

W aucie miał znajdować się również pasażer – jego zatrzymano na miejscu tragedii.

Był pod wpływem dopalaczy i MDMA

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy. Jednak pobrana krew ujawniła obecność dopalaczy i MDMA (ecstasy).

Dwa dni po wypadku Patryk F. usłyszał pierwsze zarzuty – spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem środków odurzających. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie.

Prokuratura: to było zabójstwo

Po ponad dwóch latach śledztwa prokuratura zakończyła sprawę. Akt oskarżenia trafił do sądu.

Jak przekazała w rozmowie z TVN24 prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, Patryk F. został oskarżony o:

  • zabójstwo trzech osób,
  • spowodowanie obrażeń ciała u 12‑latki,
  • uszkodzenie mienia,
  • jazdę pod wpływem środków odurzających,
  • posiadanie narkotyków.

Prokuratura uznała, że kierowca działał z zamiarem ewentualnym – pędząc z ogromną prędkością po wąskiej ulicy, musiał przewidywać, że może kogoś zabić. Jak podkreślają śledczy, skala zagrożenia, prędkość i stan odurzenia wskazują, że oskarżony godził się na śmierć pieszych.

Patrykowi F. grozi dożywocie

Za zarzucane czyny Patrykowi F. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Proces ma ruszyć w najbliższych miesiącach.

Bliscy ofiar oraz mieszkańcy Międzyzdrojów od ponad dwóch lat czekają na sprawiedliwość. Jak twierdzą, była to kochająca się rodzina, przyjechali na święta. "Nikt nie zasługuje na taką śmierć" - podkreślają.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Tragedia w Międzyzdrojach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
MIĘDZYZDROJE
AKT OSKARŻENIA
WYPADEK