Wjechał autem w grupę pieszych, zabił rodzinę. Wstrząsające ustalenia w sprawie tragicznego wypadku w Międzyzdrojach

Zastrzelono go jak dzika. 21-letni żołnierz zginął w trakcie ćwiczeń. "Synu, wróć", płacze mama Rafała

Nie tylko Święty Mikołaj przynosi prezenty pod choinkę. Kto odwiedza was w Boże Narodzenie?

Mają go!

Nie tylko "Last Christmas". Najpopularniejsze świąteczne przeboje, które pokochały miliony

Międzyzdroje. Auto wjechało w spacerującą rodzinę

Wracamy do horroru, który rozegrał się po godz. 18 w sobotę (23 grudnia) w Międzyzdrojach, na wąskiej, jednokierunkowej ul. Dąbrówki. Kierowca wjechał autem w grupę pieszych! Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że była to rodzina, która prawdopodobnie przyjechała do Międzyzdrojów na święta.

W tragicznym wypadku zginęły trzy osoby - 44-letni mężczyzna (początkowe informacje mówiły o 60-latku), 43-letnia kobieta (początkowe informacje mówiły o 30-latce) oraz 7-letnie dziecko. Przedświąteczny horror przeżyła jedynie 12-letnia dziewczynka, która śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala.

Kierowca nie udzielił pomocy poszkodowanym, tylko uciekł z miejsca wypadku. Został zatrzymany przez policje dwie godziny później. Z nieoficjalnych informacji naszego reportera wynika, że mężczyzna wpadł w ręce mundurowych, gdy... wrócił do roztrzaskanego samochodu po swoje dokumenty!

Z relacji świadków zdarzenia, z którymi rozmawiał nasz reporter, wynika, że pojazdem podróżował też pasażer, który został zatrzymany zaraz po przyjeździe służb.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii w Międzyzdrojach

Mundurowi ustalają szczegółowe okoliczności i przyczyny wypadku, w którym zginęły trzy osoby. Zatrzymany kierowca auta zostanie doprowadzony do prokuratury w Kamieniu Pomorskim.

Tragedia w Międzyzdrojach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Horror w Kamieniu Pomorskim

Tragedia w Międzyzdrojach, do której doszło na dzień przed wigilią Bożego Narodzenia, przypomina noworoczny horror sprzed dekady w Kamieniu Pomorskim. 1 stycznia 2014 roku rozpędzone BMW wpadło w poślizg na ul. Szczecińskiej i wjechało na chodnik, którym szli piesi. Zginęło wówczas sześć osób.