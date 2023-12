Ponad 100 kilometrów nowej ekspresówki zbliży Szczecin i Warszawę. Duża kolejka chętnych do budowy

Na terenie Międzyzdrojów policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o śmiertelne potrącenie trzech osób, w tym 7-letniego dziecka. Funkcjonariusze nie chcą udzielać szczegółowych informacji na temat zatrzymanego. Nie wiadomo, w jakim jest on wieku, ani czy znajdował się pod wpływem alkoholu. Wiadomo jedynie, że dalsze czynności z mężczyzną będzie przeprowadzał prokurator. Przypomnijmy, że sprawca śmiertelnego potrącenia nie udzielił pomocy poszkodowanym, tylko uciekł z miejsca zdarzenia.

Jak doszło do wypadku w Międzyzdrojach? Trwa walka o życie 12-latki

Do wypadku doszło wieczorem w sobotę, 23 grudnia. Samochód wjechał w grupę osób poruszających się pieszo. Na miejscu zmarły dwie osoby dorosłe: 30-letnia kobieta oraz 60-letni mężczyzna. 7-letnie dziecko było reanimowane, niestety medycy nie zdołali go ocalić. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ofiary wypadku były ze sobą spokrewnione. Czwartą poszkodowaną jest 12-letnia dziewczynka. Śmigłowiec LPR zabrał ją do szpitala. Trwa walka o jej życie.

