i Autor: Steve / CC0 / pexels.com Wilk zagląda na gospodarstwa. Mieszkańcy Żabówka obawiają się nieproszonego gościa

Wilk zagląda na gospodarstwa. Mieszkańcy Żabówka obawiają się nieproszonego gościa

W ostatnim czasie we wsi Żabówko pod Nowogardem (woj. zachodniopomorskie) pojawił się wilk. Drapieżnik coraz śmielej zbliża się do zabudowań, co powoduje wśród mieszkańców obawy o ich bezpieczeństwo. Sołtys apeluje, by dokumentować i zgłaszać mu wszelkie przypadki spotkania wilka na terenie wsi.