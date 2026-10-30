Węzeł Szczecin-Zachód rośnie w oczach. To tutaj zacznie się strategiczna obwodnica z najdłuższym tunelem podwodnym w Polsce

Coraz więcej widać z autostrady

Budowa nowego węzła Szczecin-Zachód oraz towarzyszącej mu infrastruktury jest już wyraźnie widoczna dla kierowców podróżujących autostradą A6. Jak informuje GDDKiA, na placu budowy trwa realizacja aż 11 obiektów mostowych. Na jednym z wiaduktów zamontowano już belki konstrukcyjne, a na pozostałych prowadzone są zaawansowane prace zbrojarskie i betoniarskie. Powstają również nasypy, wykopy oraz elementy przyszłych łącznic.

Szczególnie spektakularnie wygląda rejon przyszłego trójpoziomowego węzła Kołbaskowo, gdzie część nowej infrastruktury zostanie poprowadzona pod autostradą. Najdłuższy z budowanych wiaduktów będzie miał około 130 metrów długości.

Inwestycja obejmuje nie tylko nowe węzły drogowe, ale także obwodnicę Kołbaskowa oraz przebudowę infrastruktury przy granicy z Niemcami. Całość realizuje firma Budimex w ramach kontraktu wartego 429 mln zł.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami

W związku z postępem prac od kilku miesięcy obowiązują czasowe zmiany organizacji ruchu. W rejonie budowanego węzła Kołbaskowo kierowcy korzystają z tymczasowego objazdu, jednak zachowano po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, dzięki czemu nie dochodzi do większych zatorów. Zmiany wprowadzono również na DK13 oraz na granicznym odcinku A6. Roboty przy przejściu granicznym mają zakończyć się w 2027 roku, a budowa pozostałych elementów nowego układu drogowego przewidziana jest do 2028 roku. Właśnie wtedy kierowcy powinni korzystać już z nowego węzła Szczecin-Zachód, który w przyszłości stanie się początkiem Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Sama realizacja całej ZOS, obejmującej również liczący około 5 kilometrów tunel pod Odrą, potrwa jednak dłużej. Według obecnych założeń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zakończenie budowy pełnego ciągu zachodniego obejścia Szczecina planowane jest na pierwszą połowę lat 30., najprawdopodobniej około 2033 roku.

To tutaj zacznie się Zachodnia Obwodnica Szczecina

Znaczenie węzła Szczecin-Zachód wykracza daleko poza samą przebudowę połączenia A6 z DK13. To właśnie w tym miejscu rozpocznie się Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS), uznawana za jedną z najważniejszych inwestycji drogowych nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale i w całym kraju.

Nowa trasa ekspresowa S6 stworzy zachodni i północny ring wokół Szczecina. Blisko 50-kilometrowa droga połączy autostradę A6 z drogami S3 i S6, wyprowadzając ruch tranzytowy z miasta oraz poprawiając dojazd do Polic, Kołbaskowa, Dobrej i nadmorskich miejscowości regionu.

Najbardziej imponującym elementem inwestycji będzie tunel pod Odrą w rejonie Polic. Obiekt o długości około 5 kilometrów stanie się najdłuższym tunelem podwodnym w Polsce. Zostanie wydrążony nawet 45 metrów pod dnem Odry przy użyciu potężnej tarczy TBM.

Inwestycja za miliardy

Koszt całej Zachodniej Obwodnicy Szczecina szacowany jest na ponad 8 mld zł, a sam odcinek z tunelem pod Odrą to wydatek przekraczający 5 mld zł. To największy kontrakt drogowy w historii GDDKiA.

Dla mieszkańców regionu oznacza to nie tylko sprawniejszy transport, ale także odciążenie centrum Szczecina od ciężkiego ruchu tranzytowego. W przyszłości właśnie w rejonie powstającego dziś węzła Szczecin-Zachód krzyżować się będą najważniejsze trasy prowadzące w kierunku Berlina, Świnoujścia, Polic i Trójmiasta.

"Zośka" widoczna z kosmosu

Postępy przygotowań do budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina można już obserwować także w ogólnodostępnych serwisach mapowych. Na najnowszych zdjęciach satelitarnych dostępnych w Mapach Google widać m.in. teren przyszłego węzła Szczecin-Zachód, a także przebieg obwodnicy potocznie nazywanej "Zośką". Dla mieszkańców regionu to okazja, by z lotu ptaka śledzić realizację inwestycji, która w najbliższych latach całkowicie zmieni układ komunikacyjny zachodniej części aglomeracji szczecińskiej.

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