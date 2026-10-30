Gigantyczny węzeł drogowy rośnie w oczach. To tutaj zacznie się strategiczna obwodnica z najdłuższym tunelem podwodnym w Polsce

Coraz więcej widać z autostrady

Budowa nowego węzła drogowego oraz towarzyszącej mu infrastruktury jest już wyraźnie widoczna dla kierowców podróżujących autostradą A6. Jak informuje GDDKiA, na placu budowy trwa realizacja aż 11 obiektów mostowych. Na jednym z wiaduktów zamontowano już belki konstrukcyjne, a na pozostałych prowadzone są zaawansowane prace zbrojarskie i betoniarskie. Powstają również nasypy, wykopy oraz elementy przyszłych łącznic.

Szczególnie spektakularnie wygląda rejon przyszłego trójpoziomowego węzła Kołbaskowo, gdzie część nowej infrastruktury zostanie poprowadzona pod autostradą. Najdłuższy z budowanych wiaduktów będzie miał około 130 metrów długości.

Inwestycja obejmuje nie tylko nowe węzły drogowe, ale także obwodnicę Kołbaskowa oraz przebudowę infrastruktury przy granicy z Niemcami. Całość realizuje firma Budimex w ramach kontraktu wartego 429 mln zł.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami

W związku z postępem prac od kilku miesięcy obowiązują czasowe zmiany organizacji ruchu. W rejonie budowanego węzła Kołbaskowo kierowcy korzystają z tymczasowego objazdu, jednak zachowano po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, dzięki czemu nie dochodzi do większych zatorów. Zmiany wprowadzono również na DK13 oraz na granicznym odcinku A6. Roboty przy przejściu granicznym mają zakończyć się w 2027 roku, a budowa pozostałych elementów nowego układu drogowego przewidziana jest do 2028 roku. Właśnie wtedy kierowcy powinni korzystać już z nowego węzła Szczecin-Zachód, który w przyszłości stanie się początkiem Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Sama realizacja całej ZOS, obejmującej również liczący około 5 kilometrów tunel pod Odrą, potrwa jednak dłużej. Według obecnych założeń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zakończenie budowy pełnego ciągu zachodniego obejścia Szczecina planowane jest na pierwszą połowę lat 30., najprawdopodobniej około 2033 roku.

To tutaj zacznie się Zachodnia Obwodnica Szczecina

Znaczenie węzła w Kołbaskowie wykracza daleko poza samą przebudowę połączenia A6 z DK13. To właśnie w tym miejscu rozpocznie się Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS), uznawana za jedną z najważniejszych inwestycji drogowych nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale i w całym kraju.

Nowa trasa ekspresowa S6 stworzy zachodni i północny ring wokół Szczecina. Blisko 50-kilometrowa droga połączy autostradę A6 z drogami S3 i S6, wyprowadzając ruch tranzytowy z miasta oraz poprawiając dojazd do Polic, Kołbaskowa, Dobrej i nadmorskich miejscowości regionu.

Najbardziej imponującym elementem inwestycji będzie tunel pod Odrą w rejonie Polic. Obiekt o długości około 5 kilometrów stanie się najdłuższym tunelem podwodnym w Polsce. Zostanie wydrążony nawet 45 metrów pod dnem Odry przy użyciu potężnej tarczy TBM.

Inwestycja za miliardy

Koszt całej Zachodniej Obwodnicy Szczecina szacowany jest na ponad 8 mld zł, a sam odcinek z tunelem pod Odrą to wydatek przekraczający 5 mld zł. To największy kontrakt drogowy w historii GDDKiA.

Dla mieszkańców regionu oznacza to nie tylko sprawniejszy transport, ale także odciążenie centrum Szczecina od ciężkiego ruchu tranzytowego. W przyszłości właśnie w rejonie powstającego dziś węzła Szczecin-Zachód krzyżować się będą najważniejsze trasy prowadzące w kierunku Berlina, Świnoujścia, Polic i Trójmiasta.

"Zośka" widoczna z kosmosu

Postępy przygotowań do budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina można już obserwować także w ogólnodostępnych serwisach mapowych. Na najnowszych zdjęciach satelitarnych dostępnych w Mapach Google widać m.in. teren przyszłego węzła w Kołbaskowie, a także przebieg obwodnicy potocznie nazywanej "Zośką". Dla mieszkańców regionu to okazja, by z lotu ptaka śledzić realizację inwestycji, która w najbliższych latach całkowicie zmieni układ komunikacyjny zachodniej części aglomeracji szczecińskiej.

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