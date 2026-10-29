Nigdy nie rób tego na cmentarzu! Przez te zachowania tylko narobisz sobie wstydu

Zasady zachowania na cmentarzu. O tym zapomina coraz więcej osób

Cmentarze stanowią przestrzeń o wyjątkowym charakterze, w której powinny dominować cisza, pamięć oraz duchowa więź z osobami, które pożegnaliśmy już na zawsze. Wystarczy jednak pojedynczy nieprzemyślany wybryk, aby bezpowrotnie zniszczyć ten podniosły nastrój. Zamiast należytego szacunku i skupienia coraz częściej obserwujemy tam prawdziwy pokaz niestosownych strojów, słów oraz gestów, które zupełnie nie pasują do powagi sytuacji.

Wizyta na cmentarzu we Wszystkich Świętych to często powód do wstydu

Problem ten nie dotyczy wyłącznie samych ceremonii pogrzebowych, podczas których również dochodzi do wielu skrajnie niestosownych sytuacji i bywa „grubo”. Aby się o tym przekonać, wystarczy wybrać się na cmentarz 1 listopada. Dla części odwiedzających ten dzień staje się bowiem okazją do zaprezentowania się z jak najgorszej strony. Obserwując niektóre sceny, trudno oprzeć się wrażeniu, że to nie fragment filmu komediowego, lecz nasza smutna rzeczywistość.

Czego nie robić na cmentarzu? Lista najczęstszych przewinień

Trudno jednoznacznie ocenić, czy takie sytuacje wynikają z braku podstawowej kultury osobistej, czy ze zwykłego braku wyczucia powagi chwili. Być może jest to rezultat życia w dobie ogromnej popularności Instagrama oraz TikToka, gdzie nawet zapalony znicz wymaga uchwycenia w „dobry kadr”. Nie ulega jednak wątpliwości, że pewne zachowania na terenie cmentarza są absolutnie niedopuszczalne, dlatego zestawiliśmy je wszystkie w przygotowanej galerii fotografii.

Przed przejściem do kolejnych slajdów warto wykonać mały rachunek sumienia i zastanowić się, czy samemu nie popełnia się któregoś z wymienionych błędów. Jakich? Sprawdźcie w poniższej galerii. Zdecydowanie lepiej upewnić się co do obowiązujących zasad wcześniej, niż później tłumaczyć się i najadać wstydu przed rodziną czy sąsiadką odwiedzającą nagrobek znajdujący się obok.

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Co wiesz o Cmentarzu Centralnym w Szczecinie? Pytanie 1 z 10 Cmentarz Centralny w Szczecinie powstał w latach: 1874-1879 1899-1900 1945-1947 Następne pytanie