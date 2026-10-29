Włamał się do sklepu po skrzynkę piwa. Monitoring śledził każdy jego krok

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Skrzynka piwa zdradziła złodzieja
Do zdarzenia doszło w Szczecinie. Jak informuje policja, młody mężczyzna włamał się do sklepu spożywczego, wybijając szybę. Jego łupem padła skrzynka piwa. Po kradzieży z włamaniem sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia.
Na trop 19-latka szybko wpadli policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Kluczową rolę odegrał operator miejskiego monitoringu, który obserwował przemieszczającego się ulicami miasta mężczyznę niosącego charakterystyczny łup.
Kamery wskazały drogę ucieczki
Funkcjonariusze pozostawali w stałym kontakcie z operatorem monitoringu, który na bieżąco przekazywał informacje o kierunku ucieczki podejrzanego. Gdy 19-latek zauważył radiowóz, rzucił się do ucieczki.
Po chwili schronił się w jednym z pobliskich pomieszczeń. Policjanci nie zamierzali jednak odpuszczać. Na miejsce skierowano przewodnika z psem służbowym, który pomógł w dalszych działaniach.
Finał poszukiwań był zaskakujący
W budynku funkcjonariusze odnaleźli poszukiwanego mężczyznę. Nie był tam sam. Podczas kontroli ujawniono również stanowiska komputerowe wykorzystywane do organizowania nielegalnych gier hazardowych.
Sprawę dotyczącą hazardu przejęła Krajowa Administracja Skarbowa, natomiast 19-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.
O jego losie zdecyduje sąd
Podejrzany został zatrzymany i odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo. Policjanci podkreślają, że do szybkiego zatrzymania sprawcy przyczyniła się sprawna współpraca operatora monitoringu i patroli działających w terenie.
Ta historia pokazuje, że nawet pozornie niepozorna skrzynka piwa może stać się najbardziej charakterystycznym tropem prowadzącym prosto do złodzieja.