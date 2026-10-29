Włamał się do sklepu po skrzynkę piwa. Monitoring śledził każdy jego krok

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-29 14:09

19-latek wybił szybę w sklepie spożywczym, ukradł skrzynkę piwa i ruszył ulicami Szczecina. Nie wiedział jednak, że jego trasę na bieżąco obserwuje miejski monitoring. Dzięki współpracy operatora kamer i policjantów uciekinier szybko trafił w ręce funkcjonariuszy, a przy okazji udało się wykryć kolejne przestępstwo.

Skrzynka piwa zdradziła złodzieja

Do zdarzenia doszło w Szczecinie. Jak informuje policja, młody mężczyzna włamał się do sklepu spożywczego, wybijając szybę. Jego łupem padła skrzynka piwa. Po kradzieży z włamaniem sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia.

Na trop 19-latka szybko wpadli policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Kluczową rolę odegrał operator miejskiego monitoringu, który obserwował przemieszczającego się ulicami miasta mężczyznę niosącego charakterystyczny łup.

Kamery wskazały drogę ucieczki

Funkcjonariusze pozostawali w stałym kontakcie z operatorem monitoringu, który na bieżąco przekazywał informacje o kierunku ucieczki podejrzanego. Gdy 19-latek zauważył radiowóz, rzucił się do ucieczki.

Po chwili schronił się w jednym z pobliskich pomieszczeń. Policjanci nie zamierzali jednak odpuszczać. Na miejsce skierowano przewodnika z psem służbowym, który pomógł w dalszych działaniach.

Finał poszukiwań był zaskakujący

W budynku funkcjonariusze odnaleźli poszukiwanego mężczyznę. Nie był tam sam. Podczas kontroli ujawniono również stanowiska komputerowe wykorzystywane do organizowania nielegalnych gier hazardowych.

Sprawę dotyczącą hazardu przejęła Krajowa Administracja Skarbowa, natomiast 19-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.

O jego losie zdecyduje sąd

Podejrzany został zatrzymany i odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo. Policjanci podkreślają, że do szybkiego zatrzymania sprawcy przyczyniła się sprawna współpraca operatora monitoringu i patroli działających w terenie.

Ta historia pokazuje, że nawet pozornie niepozorna skrzynka piwa może stać się najbardziej charakterystycznym tropem prowadzącym prosto do złodzieja.

Złodziej ze skrzynką piwa na monitoringu. Na miniaturze policjanci prowadzą 19-latka. O akcji czytaj na SE Szczecin.
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