Kumulacja w Eurojackpot rozbita!

7, 18, 31, 32, 33 oraz 10 i 11 - te liczby przyniosły ogromne szczęście graczowi z Niemiec. To właśnie w tym kraju, podczas losowania we wtorek, 23 września, padła główna wygrana w kwocie 120 milionów euro. To niewyobrażalna suma, która zapewni luksusowe życie nie tylko szczęśliwemu graczowi, ale też jego bliskim. Za te pieniądze można spełnić niemal wszystkie marzenia, za które można zapłacić.

Niemcy zgarnęli prawie wszystko

W Niemczech padła również wygrana drugiego stopnia w kwocie ponad 21 milionów euro oraz 8 z 12 wygranych trzeciego stopnia w kwocie ponad 154 tysięcy euro. Można więc stwierdzić, że tym razem Niemcy rozbili bank!

W kolejnym losowaniu Eurojackpot do wygrania będzie suma gwarantowana w kwocie 10 milionów euro, czyli 24 milionów złotych. Czy komuś uda się ją zdobyć? Przekonamy się już w piątek, 26 września.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

