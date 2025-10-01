Szczecin: Akcja ważenia plecaków w szkołach

W Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej (powiat policki) zainaugurowano akcję ważenia plecaków uczniów, która będzie trwała przez cały październik. Jak przekazała rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan, akcja odbędzie się w każdym powiecie, a tornistry będą ważone przynajmniej w dwóch szkołach, w klasach od 4 do 8.

Według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, tornister powinien ważyć od 10 do 15 procent masy ciała dziecka. Oznacza to, że tornister ucznia, który waży 30 kg, nie powinien być cięższy niż 4,5 kg.

Tornister groźny dla zdrowia? Eksperci ostrzegają

Eksperci podkreślają, że zbyt duży ciężar tornistra może prowadzić m.in. do wad postawy i przeciążeń układu kostno-mięśniowego. Fizjoterapeutka Mariola Pytlińska podkreśla, że w szkolnych plecakach, poza podręcznikami i zeszytami, często znajdują się dodatkowe książki, maskotki czy butelki z napojami.

- Skutkiem tego nadmiaru mogą być bóle pleców, przeciążenia mięśni, a nawet wady w postawie ciała, przy czym najbardziej narażone są te dzieci, które nie uprawiają sportów, a ich siła mięśniowa jest mała - tłumaczy Mariola Pytlińska.

Jak dbać o prawidłową wagę tornistra?

Rzeczniczka WSSE w Szczecinie Małgorzata Kapłan podkreśla, że akcja jest typowo profilaktyczna.

– Chodzi też o to, żeby rodzice zwrócili uwagę co dzieci wkładają do tornistrów. Wiemy, że czasami są to dodatkowe przedmioty, typy albumy, pamiętniki, zabawki i one nie powinny znaleźć się w tym plecaku, bo przez nie tornister może być po prostu za ciężki – tłumaczy Małgorzata Kapłan.

Eksperci zalecają, aby plecak był noszony na obu ramionach, miał usztywnioną ściankę przylegającą do pleców i szerokie szelki. Cięższe przedmioty należy pakować jak najbliżej pleców.

