Albo była awaria, albo ktoś wyłączył specjalnie. To widać na zapisie kamery, która pokazuje, ze urządzenia w domu "migały", co wskazuje, że ktoś mógł przy tym manipulować. Koronnym dowodem na to jest fakt, że dwa dni później w dniu zaginięcia pani Beaty, kamera też została wyłączona. To nie może być przypadek