W dwie godziny ze Szczecina do Poznania? Wiadomo, kiedy pociągi przyspieszą

Polacy robią to nagminnie ze świąteczną sałatką. Skutki mogą być fatalne!

To ogromny błąd!

Miliony dla Szczecina i regionu. Na co pójdą unijne pieniądze?

Duże pieniądze do wydania

Figa to prawdziwa bohaterka! Mała suczka uratowała las przed zagładą

Co to za owady?

W Niemczech jest to legalne, ale w tych przypadkach możesz dostać mandat lub nawet trafić za kratki!

Przebudowa linii Szczecin-Poznań

Przed rozpoczęciem inwestycji w drugiej połowie ubiegłej dekady, podróż pociągiem między Szczecinem i Poznaniem trwała około 3 godzin. Pokonanie odcinka o długości niewiele ponad 200 kilometrów wiązało się nie tylko z długą jazdą, ale też licznymi niedogodnościami związanymi ze stanem technicznym stacji. Jeszcze większe utrudnienia pojawiły się wraz z rozpoczęciem prac budowlanych. Przejazd wydłużył się do 4 godzin, a część pociągów została skierowana na okrężną trasę przez Zieloną Górę, co również wiązało się z długą podróżą. W tym czasie prace toczyły się niemal na całej trasie między stacjami Szczecin Dąbie i Poznań Główny, gdzie przebudowane zostały torowiska, sieć trakcyjna, system zarządzania ruchem, a także obiekty inżynieryjne jak mosty, wiadukty i przejścia dla zwierząt oraz stacje.

Obecnie większość zadań jest już zakończona, jednak w kilku miejscach wciąż można napotkać na utrudnienia. Ekipy pracują m.in. w Stargardzie, gdzie przebudowywana jest stacja oraz wiadukty, w Dobiegniewie, a także na odcinkach Rębusz-Słonice i Kolin-Stargard. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

- W grudniu chcemy zobaczyć efekty prac modernizacyjnych na trasie między Poznaniem a Szczecinem, gdzie są możliwości skrócenia czasu przejazdu – poinformował na łamach portalu kolejowyportal.pl wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

W dwie godziny ze Szczecina do Poznania

Oznacza to, że czas podróży ulegnie skróceniu już pod koniec tego roku. Po zakończeniu wszystkich robót i uzyskaniu wymaganych dopuszczeń pociągi będą mogły osiągać prędkość do 160 km/h. Oznacza to, że podróż między Szczecinem i Poznaniem będzie mogła trwać około 2 godzin, czyli o blisko jedną trzecią krócej niż dotychczas. Na czasie zyskają również pasażerowie podróżujący między Szczecinem i Warszawą. Po zakończeniu prac na liniach Szczecin-Poznań i Poznań-Warszawa czas przejazdu ma być również zdecydowanie mniejszy niż obecnie.

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Dalej