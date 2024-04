Ta inwestycja miała ułatwić podróż do Niemiec. PKP zmienia zdanie

Ta ogromna inwestycja kolejowa ma sprawić, że podróż do Berlina znacznie się skróci i będzie mogła odbywać się bez przesiadek. Obecnie prace toczą się po niemieckiej stronie, gdzie trwa budowa drugiego toru i elektryfikacja linii na 49-kilometrowym odcinku do Angermünde. Podobnie ma być również na terytorium Polski, gdzie powstanie zelektryfikowana dwutorowa trasa z nowymi przystankami, m.in. w Warzymicach i Kołbaskowie. Planowana przebudowa linii kolejowej do granicy polsko-niemieckiej w pierwotnych założeniach obejmowała również stację Szczecin Główny i budowę peronu 5, przy którym w przyszłości miałyby zatrzymywać się składy w kierunku Berlina lub Lubeki. Wszystko wskakuje jednak na to, że te plany zostaną znacznie okrojone, o czym kilka tygodni temu informował portal wszczecinie.pl.

Na chwilę obecną nie wiadomo, co jest przyczyną tej decyzji. Prawdopodobnie chodzi o koszty związane z budową nowego peronu i rozbudowy kładki, a także związaną z tym przebudową układu torowego. Obecnie pociągi jadące w kierunku Niemiec zatrzymują się przy pozostałych peronach, w tym przy peronie 4, który w założeniu ma służyć do obsługi Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Nie jest jednak wykluczone, że peron 5 w ogóle nie powstanie. Jak poinformował na łamach portalu wszczecinie.pl Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK, "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą analizowały możliwości budowy w przyszłości dodatkowego peronu na stacji Szczecin Główny".

Obecnie trwają prace projektowe dotyczące polskiego odcinka linii kolejowej do Berlina. Ich zakończenie spodziewane jest w połowie roku. Docelowo, po zakończeniu inwestycji, zdecydowanie ma się zwiększyć liczba pociągów kursujących między Szczecinem i stolicą Niemiec. Jak donosi rynek-kolejowy.pl, w relacji Szczecin – Berlin, po zakończeniu modernizacji trasy kolejowej, liczba pociągów ma wzrosnąć nawet do 50. Połączenia będą realizowane co godzinę. Co drugi kurs będzie realizowany bezpośrednio do Berlina, a nawet - jak planują niemieckie koleje - na lotnisko Berlin Brandenburg, natomiast pozostałe z krótką przesiadką w Angermünde. Podróż może się zatem skrócić do 90 minut bez przesiadki i do około 2 godzin z przesiadką. Na trasie między Szczecinem i Berlinem będą kursować charakterystyczne czerwone pociągi należące do DB.