W czasach PRL odwiedzały go tłumy klientów. Słynny dom towarowy na sprzedaż

Miejsce z wieloletnią tradycją

Handlowe tradycje tego miejsca sięgają końca XIX wieku. W kamienicy przy alei Niepodległości (wówczas Paradeplatz) mieścił się dom towarowy braci Horstów, w którym można było kupić odzież, meble czy artykuły wyposażenia mieszkań. Wraz z rozwojem firmy, rozrastał się również sam budynek, który został rozbudowany o część od strony ul. Tkackiej.

Po zakończeniu II wojny światowej, okazały gmach nadal pełnił funkcję handlową. Znajdowały się w nim również biura, a na najwyższym piętrze przez pewien czas mieściła się siedziba lokalnego ośrodka telewizyjnego. W należącym do popularnej szczecińskiej sieci "Otex" "Odzieżowcu" można było kupić przede wszystkim ubrania, obuwie czy sprzęt gospodarstwa domowego. Na parterze mieścił się dział spożywczy, a w latach 90. na ostatnim piętrze działał "Top Market" czyli bardziej "ekskluzywny" dział z produktami markowych firm czy towarami importowanymi z zagranicy. Na parterze działał również jeden z pierwszych lokali sieci McDonalds w Szczecinie, a w podziemiach funkcjonowały kluby nocne, m.in. popularny w latach 90. "Babylon".

Na początku XXI w. "Otex" ostatecznie upadł, co wiązało się z likwidacją "Odzieżowca". Budynek trafił w ręce nowego właściciela, a we wnętrzach dawnego domu towarowego nadal prowadzona była działalność handlowa i usługowa, jednak sklepy nie cieszyły się już taką popularnością jak we wcześniejszych latach. Obecnie na parterze działa sklep jednej z sieci handlowych i kilka lokali gastronomicznych, na pierwszym piętrze znajduje się "Chiński Market", a na wyższych kondygnacjach mieści się klub fitness. W części od strony ulicy Tkackiej swoje siedziby mają różne firmy. Budynek nie był remontowany od lat, co sprawia również, że jego wnętrza nie są zbyt atrakcyjne i funkcjonalne.

Dawny "Odzieżowiec" idzie pod młotek

Obecnie budynek, w którym mieścił się "Odzieżowiec" wystawiony jest na sprzedaż przez syndyka masy upadłościowej firmy, do której należy nieruchomość. Gmach pod adresem al. Niepodległości 18-21 i ul. Tkacka 19-22 został wyceniony na 27 milionów złotych netto.

Co mogłoby powstać w dawnym "Odzieżowcu"? W sieci pojawiły się liczne pomysły dotyczące atrakcyjnej nieruchomości w centrum Szczecina. Niektórzy mieszkańcy proponują, by we wnętrzach dawnego domu towarowego powstał ekskluzywny hotel, inni woleliby, żeby budynek nadal pełnił funkcje handlowe. Ich zdaniem dawny "Odzieżowiec" to idealne miejsce na wielopoziomowy sklep dużej sieci handlowej, np. popularny "Primark", który w wielu europejskich miastach zajmuje często całe kamienice. Działalność handlowa nie tylko podtrzymałaby wieloletnią tradycję tego miejsca, ale również wyciągnęłaby klientów z galerii handlowych i była atrakcyjnym generatorem ruchu na jednej z głównych alei w centrum Szczecina.

