Nocny atak na kamienicę w Szczecinie. Mieszkańcy obudzeni strzałami

Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 października przy ulicy Mazurskiej w Szczecinie. Mieszkańców kamienicy przy ul. Mazurskiej 7 w Szczecinie obudziły w nocy strzały. Uszkodzonych zostało kilka okien. Kamera monitoringu zarejestrowała trzy osoby.

Nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie poinformowała, że „nieustalone na tę chwilę osoby dokonały uszkodzenia szyb w kamienicy”.

Policja publikuje wizerunki podejrzanych. Rozpoznajesz ich?

Z ustaleń wynika, że trzech nieustalonych dotąd mężczyzn dokonało uszkodzenia mienia, powodując straty właścicieli mieszkań w kamienicy. W związku z prowadzonym postępowaniem policja opublikowała wizerunki osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem.

Policja apeluje do wszystkich, którzy rozpoznają mężczyzn widocznych na zdjęciach, o kontakt z policjantem prowadzącym sprawę – podkom. Bartoszem Wróblem, tel. 667 094 277, lub z dyżurnym Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo – tel. 47 78 19 102, e-mail: [email protected].

Apel policji do mieszkańców Szczecina. Pomóż złapać sprawców!

Policja zapewnia, że każda przekazana informacja może pomóc w ustaleniu sprawców i wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. Mieszkańcy Szczecina są proszeni o czujność i współpracę z policją.

