Miejsca, które zmieniły się nie do poznania

"W Szczecinie" to 13-minutowy film dokumentalny z 1965 roku, według scenariusza i reżyserii Wiesława Drymera ze zdjęciami Anatola Fideka, który przedstawia miasto wciąż budzące się do życia po koszmarze wojny. Widzimy na nim ujęcia z portu i ze stoczni, a także fragmenty miasta, które od tamtego czasu bardzo się zmieniły. To m.in. gęsto zadrzewiony śródmiejski odcinek alei Wojska Polskiego, którym wciąż jeszcze jeżdżą tramwaje, Podzamcze, na którym wciąż widać pozostałości przedwojennej zabudowy, wciąż nieodbudowany Zamek Książąt Pomorskich, plac Grunwaldzki, Park Kasprowicza, Wały Chrobrego, Stare Miasto i niezabudowane tereny, na których później powstała Trasa Zamkowa.

Propaganda PRL

Szczególną uwagę budzi ścieżka dźwiękowa. Lektor niemal w co drugim zdaniu przypomina o "polskości" Szczecina. Nie pada ani jedno słowo o jego przeszłości. Zamek Książąt Pomorskich jest "Zamkiem Książąt Piastowskich", "piastowski" jest również orzeł na fontannie na pl. Orła Białego. Nie brakuje też legendy, która była powtarzana na lekcjach historii aż do schyłku PRL, mówiącej o tym, że kościół św. Piotra i Pawła został zbudowany przez Bolesława Krzywoustego.

Historia w wysokiej rozdzielczości

Film jest już znany miłośnikom historii Szczecina. Został opublikowany w serwisie YouTube już wiele lat temu, jednak jego jakość była tak słaba, że na wielu ujęciach z trudem można było rozpoznać konkretne lokalizacje. Teraz, po cyfrowej rekonstrukcji, można go odkryć zupełnie na nowo, obudzić wspomnienia z przeszłości, porównać jak zmieniło się miasto na przestrzeni wielu dziesięcioleci, a także poznać realia czasów PRL i towarzyszącej im propagandy.

