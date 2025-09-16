Ukraiński influencer upokarzał bezdomnych. Film na Instagramie wywołał skandal

Ukraiński influencer upokarzał bezdomnych

Narodowość nie ma tutaj żadnego znaczenia, jednak w tym przypadku chodzi o ukraińskiego influencera o pseudonimie Denchks. Młody mężczyzna opublikował na Instagramie nagranie, na którym widać jak na ulicach Szczecina rozrzuca papierosy i rozdaje je osobom w kryzysie bezdomności. Na filmie zatytułowanym "Obłaskawianie osób bezdomnych" widać jak bohaterowie filmu błagają młodego Ukraińca, by dał im papierosy. Na innym nagraniu miał im wręczać butelki z alkoholem. O skandalicznym nagraniu, jako pierwszy poinformował portal wSzczecinie.pl.

"To jest patostreaming"

Eksperci nie mają wątpliwości co do charakteru tych nagrań. W rozmowie z portalem Agnieszka Zalewska z Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom stwierdziła wprost: „To jest patostreaming".

- To jest człowiek, który chce podbić sobie zasięgi i zebrać popularność na krzywdzie, cierpieniu i chorobie innych ludzi - mówi rozmówczyni portalu wSzczecinie.pl.

To nie pierwszy taki przypadek

Niestety zasięgi, a co za tym idzie - również pieniądze, to jest główny cel młodych twórców internetowych. Jedni osiągają go ciężką pracą i publikowaniem wartościowych treści. Inni wybierają drogę na skróty, często przekraczając wszelkie zasady i normy społeczne, a często balansując też na granicy prawa i niejednokrotnie łamiąc je. Tak było w przypadku głośnej sprawy youtubera "Kamerzysty", który kilka lat temu opublikował na swoim kanale film, gdzie upokarzano młodego chłopaka z niepełnosprawnością. Patostreamerem zainteresowały się organy ścigania.

Potrzebne są regulacje prawne

Nagranie opublikowane przez ukraińskiego influencera skomentowali eksperci zajmujący się mediami społecznościowymi, którzy zgodnie twierdzą, że potrzebne są regulacje prawne, które zatrzymają publikację takich treści. Obecnie najbardziej skutecznym narzędziem jest ich zgłaszanie na platformach, gdzie zostały opublikowane, m.in. YouTube, Instgram, TikTok czy Facebook.

- Wystarczy kliknąć przycisk "zgłoś" – tłumaczy w rozmowie z wSzczecinie.pl Basia Kaleńczuk, ekspertka ds. social mediów i influencer marketingu.

Do sprawy odniósł się również szczeciński radny Mateusz Gieryga, który na antenie Super FM stwierdził, że takie zachowania i treści w internecie powinny być szczególnie piętnowane.

Skandaliczny film usunięty

Redakcja portalu poprosiła ukraińskiego influencera o komentarz. Ten jednak nie odpowiedział. Nagranie, które wywołało skandal, zostało usunięte z Instagrama.

