Tragiczny pożar w Stargardzie. Jedna osoba zginęła w płomieniach

Pożar na Placu Majdanek w Stargardzie. Strażacy w akcji

Zgłoszenie o pożarze w budynku jednorodzinnym na Placu Majdanek służby ratunkowe otrzymały w niedzielę wczesnym popołudniem. Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu strażacy zastali płomienie na parterze budynku.

- Przed godziną 13:00 na placu Majdanek w Stargardzie doszło do pożaru na parterze budynku jednorodzinnego – relacjonuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik KW PSP w Szczecinie. - Po dojeździe pierwszego zastępu na miejsce zdarzenia strażacy zastali rozwinięty pożar w jednym z pokojów znajdujących się w budynku.

Tragiczny finał. Jedna osoba nie żyje

Podczas przeszukiwania mieszkania strażacy odnaleźli jedną osobę. Na pomoc było już jednak za późno.

- Niestety w wyniku tego pożaru jedna osoba zginęła – dodaje strażak.

Okoliczności tragicznego pożaru na Placu Majdanek w Stargardzie będą wyjaśniane przez odpowiednie służby. Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej.

