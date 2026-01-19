Tragiczny pożar w Stargardzie. Jedna osoba zginęła w płomieniach

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-19 8:22

Tragiczny pożar w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie). W niedzielę, 18 lutego, na Placu Majdanek, w ogniu stanął dom jednorodzinny. Mimo szybkiej interwencji sześciu zastępów straży pożarnej, jedna osoba zginęła w ogniu. Służby wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Straż pożarna

i

Autor: Grzegorz Kluczyński Straż pożarna
Szczecin SE Google News

Pożar na Placu Majdanek w Stargardzie. Strażacy w akcji

Zgłoszenie o pożarze w budynku jednorodzinnym na Placu Majdanek służby ratunkowe otrzymały w niedzielę wczesnym popołudniem. Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu strażacy zastali płomienie na parterze budynku.

Polecany artykuł:

Policjanci uratowali 16-latkę! Dramatyczna akcja na moście

- Przed godziną 13:00 na placu Majdanek w Stargardzie doszło do pożaru na parterze budynku jednorodzinnego – relacjonuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik KW PSP w Szczecinie. - Po dojeździe pierwszego zastępu na miejsce zdarzenia strażacy zastali rozwinięty pożar w jednym z pokojów znajdujących się w budynku.

Tragiczny finał. Jedna osoba nie żyje

Podczas przeszukiwania mieszkania strażacy odnaleźli jedną osobę. Na pomoc było już jednak za późno.

- Niestety w wyniku tego pożaru jedna osoba zginęła – dodaje strażak.

Okoliczności tragicznego pożaru na Placu Majdanek w Stargardzie będą wyjaśniane przez odpowiednie służby. Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej.

Polecany artykuł:

Pijany 23-latek brutalnie zaatakował kobietę. Z policjantami już nie dał sobie …
Sprawdź, czy możesz zostać strażakiem! Rozwiąż test!
Pytanie 1 z 5
Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym:
Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
STRAŻ POŻARNA
STARGARD