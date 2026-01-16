Policjanci uratowali 16-latkę! Dramatyczna akcja na moście

Policja zapobiegła tragedii! 16-latka ocalona na moście

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie, st. sierż. Michał Krajnik oraz post. Agnieszka Matulka otrzymali informację, że w rejonie jednego z mostów znajduje się młoda osoba, która może zrobić sobie krzywdę. Mundurowi natychmiast udali się na miejsce.

Po wjechaniu na most zauważyli nastolatkę stojącą przy barierce i rozmawiającą przez telefon. Dziewczyna była bardzo roztrzęsiona i sprawiała wrażenie, jakby nie kontaktowała.

Błyskawiczna interwencja policji w Szczecinie

Policjanci natychmiast wysiedli z radiowozu i podjęli próbę rozmowy. Dziewczyna nie reagowała, a jej zachowanie wskazywało na realne zagrożenie dla zdrowia i życia. W tej sytuacji funkcjonariusze bez wahania podjęli interwencję – podbiegli do 16-latki, a post. Agnieszka Matulka chwyciła ją i bezpiecznie zdjęła z barierki mostu.

16-latka uratowana

Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego oraz powiadomiono matkę dziewczyny. Nastolatka została przekazana pod opiekę specjalistów.

Ta interwencja pokazuje, jak ogromne znaczenie ma błyskawiczna reakcja policjantów, ich profesjonalizm oraz umiejętność działania w sytuacjach skrajnie trudnych i wymagających natychmiastowych decyzji.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 - czynny całodobowo 7 dni w tygodniu, 116sos.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

