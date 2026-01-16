Pijany 23-latek brutalnie zaatakował kobietę. Z policjantami już nie dał sobie rady

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-16 12:41

W Goleniowie doszło do bulwersującego incydentu. Pijany 23-latek bez powodu zaatakował na ulicy 64-letnią kobietę. Dzięki szybkiej reakcji policji, sprawca został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

Pijany 23-latek zaatakował kobietę

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Szczecin SE Google News

Pijany mężczyzna zaatakował i uderzył kobietę

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie, do zdarzenia doszło we wtorek, 13 stycznia. 64-letnia kobieta szła chodnikiem, gdy nagle została zaczepiona przez nieznanego jej mężczyznę pod wpływem alkoholu. 23-latek bez żadnego powodu zaczął kierować wobec kobiety groźby karalne uszkodzenia ciała, po czym naruszył jej nietykalność cielesną uderzając ją w twarz i oddalił się z miejsca zdarzenia.

Polecany artykuł:

Przyszedł na policję poskarżyć się na bank. Szybko zmienił zdanie

Pokrzywdzona natychmiast powiadomiła Komendę Powiatową Policji w Goleniowie.

- Kobieta była w szoku i nie rozumiała, dlaczego została zaatakowana. Na szczęście zachowała zimną krew i natychmiast zgłosiła sprawę na policję – relacjonuje st.post. Martyna Kowalska z KPP w Goleniowie.

Szybka reakcja policji. Agresor z zarzutami

Dyżurny KPP w Goleniowie niezwłocznie skierował na miejsce patrol. Policjanci szybko ustalili i ujawnili wskazanego przez kobietę mężczyznę. W trakcie interwencji 23-latek zachowywał się agresywnie i używał wulgarnych słów. Funkcjonariusze poradzili sobie jednak z krewkim mężczyzną i zatrzymali go.

Mężczyzna został doprowadzony do jednostki policji, a następnego dnia usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej kobiety.

Stanowcze działania policji w Goleniowie

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie zdecydowanie i konsekwentnie reagują na wszelkie przejawy agresji i chuligaństwa.

- Takie zachowania są niedopuszczalne i nigdy nie będą tolerowane. Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu goleniowskiego pozostaje dla nas absolutnym priorytetem – podkreśla st.post. Martyna Kowalska.

Polecany artykuł:

Półtoraroczne dziecko zatrzasnęło się w aucie. W tym czasie babcia odśnieżała s…
Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
W biały dzień napadał na kobiety. Bandyta wpadł w ręce policji
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGRESYWNY MĘŻCZYZNA
PIJANY MĘŻCZYZNA
POBICIE
POLICJA GOLENIÓW