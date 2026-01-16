Pijany mężczyzna zaatakował i uderzył kobietę

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie, do zdarzenia doszło we wtorek, 13 stycznia. 64-letnia kobieta szła chodnikiem, gdy nagle została zaczepiona przez nieznanego jej mężczyznę pod wpływem alkoholu. 23-latek bez żadnego powodu zaczął kierować wobec kobiety groźby karalne uszkodzenia ciała, po czym naruszył jej nietykalność cielesną uderzając ją w twarz i oddalił się z miejsca zdarzenia.

Pokrzywdzona natychmiast powiadomiła Komendę Powiatową Policji w Goleniowie.

- Kobieta była w szoku i nie rozumiała, dlaczego została zaatakowana. Na szczęście zachowała zimną krew i natychmiast zgłosiła sprawę na policję – relacjonuje st.post. Martyna Kowalska z KPP w Goleniowie.

Szybka reakcja policji. Agresor z zarzutami

Dyżurny KPP w Goleniowie niezwłocznie skierował na miejsce patrol. Policjanci szybko ustalili i ujawnili wskazanego przez kobietę mężczyznę. W trakcie interwencji 23-latek zachowywał się agresywnie i używał wulgarnych słów. Funkcjonariusze poradzili sobie jednak z krewkim mężczyzną i zatrzymali go.

Mężczyzna został doprowadzony do jednostki policji, a następnego dnia usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej kobiety.

Stanowcze działania policji w Goleniowie

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie zdecydowanie i konsekwentnie reagują na wszelkie przejawy agresji i chuligaństwa.

- Takie zachowania są niedopuszczalne i nigdy nie będą tolerowane. Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu goleniowskiego pozostaje dla nas absolutnym priorytetem – podkreśla st.post. Martyna Kowalska.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie