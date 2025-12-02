Przyszedł na policję poskarżyć się na bank. Szybko zmienił zdanie

Spis treści
Bank zablokował mu przelew. Poszedł poskarżyć się policji
Mężczyzna zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, skarżąc się, że jego bank zablokował przelew na kwotę 14 tysięcy złotych. Był przekonany, że to niesłuszna decyzja i chciał interwencji policji.
Zastrzeżony PESEL zadziałał jak tarcza
Podczas rozmowy z funkcjonariuszami w komendzie wszystko się wyjaśniło.
- W trakcie rozmowy policjanci ustalili, że blokada przelewu uruchomiła się automatycznie dzięki temu, że mężczyzna posiadał zastrzeżony numer PESEL – informuje st. post. Martyna Kowalska z goleniowskiej policji.
To właśnie ta ochrona, w połączeniu z procedurami bezpieczeństwa banku, pozwoliła w porę wykryć, że transakcja może być próbą oszustwa.
Inwestycja życia okazała się pułapką
Mężczyzna zamierzał przelać pieniądze na internetową platformę, która obiecywała wysokie zyski z inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w tym również wirtualne aktywa. Policjanci wyjaśnili mu, że takie "okazje" bardzo często są wykorzystywane przez cyberoszustów.
Policja ostrzega przed internetowymi oszustwami
Funkcjonariusze omówili z mężczyzną najczęściej stosowane metody działania przestępców oraz wskazali, na co należy zwracać uwagę, by nie paść ofiarą tego rodzaju oszustw. Po rozmowie mężczyzna opuścił komendę uspokojony i świadomy, że zarówno bank, jak i system zastrzeżonego numeru PESEL, ochroniły go przed utratą znacznej sumy pieniędzy.
Pamiętaj! Ostrożność w internecie to podstawa!
Policja przypomina, jak ważna jest ostrożność wobec internetowych inwestycji oraz natychmiastowe zgłaszanie wszelkich prób wyłudzeń. Zawsze sprawdzaj wiarygodność platform inwestycyjnych, nie udostępniaj danych osobowych i nie przelewaj pieniędzy bez pewności, że transakcja jest bezpieczna.