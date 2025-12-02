Przyszedł na policję poskarżyć się na bank. Szybko zmienił zdanie

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-02 12:30

Mieszkaniec powiatu goleniowskiego przyszedł na policję z pretensjami do banku, a wyszedł... wdzięczny! Okazało się, że dzięki zastrzeżonemu numerowi PESEL uniknął utraty 14 tysięcy złotych, które miały trafić na podejrzaną platformę inwestycyjną. Jak to możliwe?

Autor: Wygenerowane przez AI
Bank zablokował mu przelew. Poszedł poskarżyć się policji

Mężczyzna zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, skarżąc się, że jego bank zablokował przelew na kwotę 14 tysięcy złotych. Był przekonany, że to niesłuszna decyzja i chciał interwencji policji.

Zastrzeżony PESEL zadziałał jak tarcza

Podczas rozmowy z funkcjonariuszami w komendzie wszystko się wyjaśniło. 

- W trakcie rozmowy policjanci ustalili, że blokada przelewu uruchomiła się automatycznie dzięki temu, że mężczyzna posiadał zastrzeżony numer PESEL – informuje st. post. Martyna Kowalska z goleniowskiej policji.

To właśnie ta ochrona, w połączeniu z procedurami bezpieczeństwa banku, pozwoliła w porę wykryć, że transakcja może być próbą oszustwa.

Inwestycja życia okazała się pułapką

Mężczyzna zamierzał przelać pieniądze na internetową platformę, która obiecywała wysokie zyski z inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe, w tym również wirtualne aktywa. Policjanci wyjaśnili mu, że takie "okazje" bardzo często są wykorzystywane przez cyberoszustów.

Policja ostrzega przed internetowymi oszustwami

Funkcjonariusze omówili z mężczyzną najczęściej stosowane metody działania przestępców oraz wskazali, na co należy zwracać uwagę, by nie paść ofiarą tego rodzaju oszustw. Po rozmowie mężczyzna opuścił komendę uspokojony i świadomy, że zarówno bank, jak i system zastrzeżonego numeru PESEL, ochroniły go przed utratą znacznej sumy pieniędzy.

Pamiętaj! Ostrożność w internecie to podstawa!

Policja przypomina, jak ważna jest ostrożność wobec internetowych inwestycji oraz natychmiastowe zgłaszanie wszelkich prób wyłudzeń. Zawsze sprawdzaj wiarygodność platform inwestycyjnych, nie udostępniaj danych osobowych i nie przelewaj pieniędzy bez pewności, że transakcja jest bezpieczna.

