To się stanie już w ten piątek i nie możesz tego przegapić. Kolejnej szansy z pewnością nie dożyjesz

Niezwykłe zjawisko

Takie rzeczy trafiają się raz na dziesiątki, a nawet setki lat. Tym bardziej nie można tego przegapić, bo kolejna okazja, by zobaczyć to niecodzienne zjawisko nie powtórzy się już za naszego życia. W piątek, 28 lutego, warto spojrzeć w rozgwieżdżone niebo, by zobaczyć niezwykłą paradę planet. Sprawdźcie szczegóły!