Krówka Szczecińska - lokalna ambasadorka dobrego smaku

Krówka Szczecińska – smak dzieciństwa prosto ze Szczecina

Krówka Szczecińska jest już z nami od kilku dobrych lat. To pyszny, ciągnący się cukierek, którego smak przy pierwszym podejściu wielu osobom wydaje się być znajomy. Nic dziwnego - wzorowana jest na krówkach, którymi zajadaliśmy się w dzieciństwie. Wyróżnia się składem, ponieważ nie zawiera polepszaczy smaku i tłuszczu palmowego, a przy tym posiada aż 7% masła i mleka. Świetnie sprawdza się jako prezent dla osoby bliskiej albo kompan porannej kawy. Próżno szukać drugiej takiej. Poza samym cukierkiem, Krówka Szczecińska, jako laureat “Zrobione w Szczecinie”, to także ambasadorka wydarzeń społeczno-kulturalnych w mieście i regionie.

i Autor: Materiały prasowe

Słodkie ciągutki, to nie jedyny produkt w ofercie producenta. Kojarzycie kojaki? Kojak Szczeciński, to odwzorowany jeden do jednego lizak z dawnych lat. Inspirowany tym z kultowego serialu przywołuje wspomnienia swoim słodkim smakiem. Jego produkcja nadal odbywa się na klasycznych maszynach do wyrobu lizaków, co dodaje mu historycznego, niepowtarzalnego charakteru.

i Autor: Materiały prasowe

Fani lizaków - to nie koniec. Ciekawą pozycją na liście lokalnych produktów są także Frozen Popy, czyli lodowe lizaki, które mrozicie samemu w domowym zaciszu. Ich prosta w obsłudze forma i mnogość smaków sprawiają, że produkt idealnie nadaje się dla każdego - od najmłodszych do najstarszych, niezależnie od pory roku!

i Autor: Materiały prasowe

Trzeba pamiętać, że nie samym słodkim człowiek żyje. W ofercie znajdują się też słone przekąski w postaci Chips Snacków. Mecz reprezentacji, czy skoki narciarskie? Niezależnie od zainteresowań, cebulka, bekon, czy papryka to celny strzał w Twoje kubki smakowe. Dla osób, którym ciężko podjąć decyzję idealnie sprawdzi się Mix, który zawiera w sobie wszystkie smaki. Czy chrupiesz od święta, czy jesteś zapalonym chrupoholikiem, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Poczuj smak zwycięstwa w każdym chrupnięciu!