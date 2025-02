Inwestycja za prawie 200 milionów ułatwi wjazd do Szczecina. Miasto wybrało wykonawcę

Do incydentu doszło kilka dni temu. Policjanci otrzymali zgłoszenie o rozboju, do którego doszło na dworcu Szczecin Główny. Sprawcy zaatakowali 34-letniego mężczyznę, przewrócili go na ziemię, a następnie bili i kopali. Po napaści zabrali mu telefon oraz pieniądze.

Funkcjonariusze niezwłocznie udali się na miejsce, wezwali karetkę, która przetransportowała poszkodowanego do szpitala i przystąpili do działań. Na podstawie rozmów z pracownikami ochrony, mundurowi szybko namierzyli i zatrzymali dwóch podejrzanych – 31-latka i 37-latka.

Obaj napastnicy byli nietrzeźwi. Badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w ich organizmach. Podczas kontroli osobistej u starszego z zatrzymanych policjanci znaleźli skradziony telefon i pieniądze należące do pokrzywdzonego.

Mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnego aresztu, a po zebraniu materiału dowodowego usłyszeli zarzuty rozboju. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za rozbój grozi kara od 2 do 15 lat więzienia.

