Chciał naładować telefon, użył pałki teleskopowej. Odpowie za rozbój w centrum Szczecina

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście zakończyła śledztwo w sprawie rozboju w centrum Szczecina. Wkrótce podejrzany mężczyzna odpowie za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości. Do sądu trafił akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło 31 sierpnia 2022 roku na placu Zwycięstwa w Szczecinie. Jak informuje prokuratura, sprawca podszedł do stojącego na przystanku autobusowym i zażądał wydania mu powerbanku. Gdy mężczyzna odmówił, podejrzany złapał go za ubranie i za kark uniemożliwiając tym samym ucieczkę. Groził mu też utratą zdrowia, poprzez użycie pałki teleskopowej, którą trzymał w ręku. Ostatecznie zabrał należący do pokrzywdzonego mężczyzny powerbank o wartości 50 złotych.

Sprawca został zatrzymany i trafił do aresztu. W przeszłości nie był karany.

Mężczyzna wkrótce odpowie za swoje czyny przed sądem. Za zarzucane mu przestępstwo rozboju, grozi kara od 2 do 12 lat więzienia.

Sonda Czy zostaliście kiedyś napadnięci? Nie, nigdy Zdarzyło się, ale dawno temu Tak, i to kilka razy

Dokonał rozboju i spalił samochód ofiary Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mordował nawet kobiety w ciąży, nie miał litości dla nikogo.

Kim był Henryk Moruś? Posłuchaj przerażającej historii zbrodniarza.