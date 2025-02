Do Netto Areny przyszły tłumy miłośników roślin. Dziesiątki gatunków w jednym miejscu

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na ulicy Struga w Szczecinie. Policjanci z Grupy Speed zatrzymali kierowcę mercedesa, który przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 100 km/h. 29-letni mieszkaniec powiatu stargardzkiego, w miejscu gdzie obowiązywało ograniczenie do 70 km/h, rozpędził auto do 172 km/h.

Funkcjonariusze, którzy zauważyli ten szaleńczy rajd, natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. Za tak rażące naruszenie przepisów 29-latek stracił prawo jazdy na trzy miesiące. To jednak nie koniec. Pirat drogowy otrzymał mandat w wysokości 2500 zł, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

Policjanci nieustannie przypominają, że przekroczenie dozwolonej prędkości to jedna z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. "Im szybciej jedziemy, tym trudniej zatrzymać pojazd w sytuacji awaryjnej i tym większe są konsekwencje zderzenia. Przy tak dużej prędkości, jaką rozwijał zatrzymany kierowca, szanse na przeżycie pieszego w przypadku potrącenia są praktycznie zerowe" - informuje KMP Szczecin.

Policyjna Grupa Speed to specjalna jednostka, której głównym zadaniem jest eliminowanie z ruchu kierowców, którzy lekceważą przepisy, przekraczają prędkość i stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze korzystają z nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory oraz laserowe mierniki prędkości, aby skutecznie namierzać piratów drogowych.

