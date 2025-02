Wybierasz się do Niemiec? Możesz nie dojechać do celu. "Kein Zugverkehr"

O tym, że dojście do sklepu przy ul. Białowieskiej jest dość problematyczne, a chwilami wręcz ociera się o absurd, pisaliśmy już ponad dwa lata temu. Klienci, którzy przychodzą do sklepu IKEA pieszo lub przyjeżdżają komunikacją miejską, mają do dyspozycji zaledwie jeden wąski chodnik, który prowadzi okrężną drogą. Korzystają więc z wydeptanej dzikiej ścieżki prowadzącej przez trawnik i rabatę z krzewami. Wiele osób idzie też po prostu na przełaj przez trawę, omijając mało praktyczny fragment chodnika.

To jednak nie koniec. Sporym zaskoczeniem jest przejście dla pieszych znajdujące się na parkingu przed sklepem. Idąc szerokim traktem pieszo-rowerowym, prowadzącym od wejścia do sklepu w stronę ulicy Białowieskiej, klienci dochodzą do przejścia dla pieszych, które kończy się... na skarpie. Uniemożliwia to wygodną komunikację i zmusza klientów do poruszania się jezdnią razem z samochodami.

Jest szansa, że po czterech latach od otwarcia sklepu IKEA w Szczecinie, w końcu poprawi się możliwość dojścia do niego. Częściowo dobre wiadomości w tej sprawie przekazał jeden ze szczecińskich radnych. Dlaczego tylko częściowo? Okazuje się, że jest gotowy projekt, jednak nie wiadomo dokładnie, kiedy nastąpi jego realizacja.

"Od maja 2024 mamy gotowy projekt budowy chodnika, drogi rowerowej i dwóch przejść na ul. Białowieskiej. Miasto zatwierdziło dokumentację, więc można przejść do kolejnych etapów realizacji. Jeśli chodzi o dalsze prace, ich inwestorem jest IKEA, ponieważ to rozwiązanie ma służyć głównie jej klientom"

- poinformował w mediach społecznościowych radny Stanisław Kaup.

Zagadką pozostaje więc, kiedy prace zostaną zrealizowane. Wszyscy doskonale wiemy, jak długo trwała przebudowa fragmentu chodnika i drogi dla rowerów w ciągu ul. Mieszka I. Oby w tym przypadku ten scenariusz się nie powtórzył.

"Mam jednak nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie, a nowa organizacja ruchu zostanie wdrożona jak najszybciej. Trzymam kciuki!"

- dodaje radny z nutką nadziei.

