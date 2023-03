i Autor: Grzegorz Kluczyński Niekończąca się inwestycja na ul. Mieszka I

Nareszcie!

Ta inwestycja stała się "legendą". Wszystko wskazuje, że to koniec prac na ul. Mieszka I

Inwestycja na ulicy Mieszka I z pewnością zostanie na długo w pamięci mieszkańców Szczecina i nie będą to raczej dobre wspomnienia. Blisko półtora roku zajęła przebudowa kilkusetmetrowego odcinka ulicy przy sklepie IKEA, polegająca na budowie prawoskrętu i przesunięciu chodnika i ścieżki rowerowej. To prawie tyle samo czasu, co budowa samego sklepu szwedzkiej sieci. Wszystko wskazuje na to, że prace dobiegły końca.