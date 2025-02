Polacy boją się tego jak ognia, Niemcy robią to od lat. Nowy obowiązek już wkrótce także u nas

To nie jest takie trudne

Autor:

Ameryka ma świstaka, a Szczecin... krokusy!

Podobnie jak Amerykanie czekają z niecierpliwością na przypadający 2 lutego Dzień Świstaka, by przekonać się czy zbudzony z zimowego snu świstak Phil zobaczy swój cień, tak mieszkańcy Szczecina oczekują na pierwsze krokusy na Jasnych Błoniach. W obu przypadkach jest to zapowiedź nadejścia wiosny, czyli jednej z najpiękniejszych pór roku, gdy przyroda budzi się do życia z zimowego snu.

Jasne Błonia to jedno z najbardziej reprezentacyjnych i najpiękniejszych miejsc w Szczecinie. Mieszkańcy chętnie przychodzą tutaj całymi rodzinami, by pospacerować jedynymi takimi platanowymi alejami w całej Polsce i zrelaksować się na łonie przyrody. To również miejsce chętnie odwiedzane przez turystów odwiedzających stolicę Pomorza Zachodniego.

Na Jasnych Błoniach, tuż obok fontanny "Bartłomiejki" rośnie również słynna na całą Polskę wiśnia japońska, która kwitnie o dość nietypowej porze roku. Drzewo obsypuje się różowymi kwiatami zazwyczaj w grudniu, wywołując ogromne zaskoczenie.

Pierwsze krokusy zakwitły na Jasnych Błoniach

Jednym z najbardziej znanych elementów tego miejsca są tysiące krokusów, które każdej wiosny tworzą fioletowo-biało-żółte dywany. Mimo, iż dopiero zaczął się luty, już możemy podziwiać pierwsze okazy, które zwiastują nadejście wiosny. Fioletowe kwiaty nieśmiało przebijają się spod ziemi, jednak na prawdziwy wysyp krokusów trzeba poczekać jeszcze kilka tygodni.

Krokusowe dywany pod platanami są chętnie fotografowane przez spacerowiczów odwiedzających Jasne Błonia. Należy jednak pamiętać, że wchodzenie między te bardzo delikatne kwiaty jest zabronione. Za deptanie krokusów można dostać wysoki mandat, nawet do 500 złotych, a gdy sprawa trafi do sądu, ta kwota może być kilkakrotnie wyższa.

Quiz: Test na działkowca. Czy nadajesz się na właściciela ogródka działkowego? Pytanie 1 z 15 Skrót ROD oznacza: Radosny Odpoczynek Działkowicza Rolnicza Organizacja Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe Następne pytanie