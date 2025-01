i Autor: Grzegorz Kluczyński, YouTube / Habitually Henry Już nie gęś Pipa ani ziemniak Pou. Nowa maskotka robi furorę na straganach. Ile trzeba za nią zapłacić?

Będzie hit?

Już nie gęś Pipa ani ziemniak Pou. Nowa maskotka robi furorę na straganach. Czy będzie wakacyjnym hitem 2025 roku?

Wszystko zaczęło się od sympatycznej gęsi Pipy, która dosłownie z dnia na dzień stała się "królową straganów". Jednak każdy trend ma to do siebie, że kiedyś mija. Tak właśnie było z sympatyczną gąską, która w ubiegłym roku została zdetronizowana przez inne maskotki - ziemniaka Pou i królika z warzywami. Te mają już godnego następcę, który już robi furorę na zakopiańskich Krupówkach, a za kilka miesięcy może stać się numerem jeden nadmorskich kurortów. To nie ptak, ani warzywo, lecz... gryzoń!